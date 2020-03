Potres magnitude 5,3 u Zagrebu, osjetio se i u Križevcima

Snažan potres magnitute 5,3 stupnja po Europskoj agenciji se osjetio i u dijelu Hrvatske i u Sloveniji u 6:24 sati.

Podrhtavanje se osjetilo i u Velikoj Gorici, Karlovcu, Varaždinu, Međimurju, Križevcima…Građani javaljaju da su im se tresle zgrade, a podrhtavanje je potrajalo 10-tak sekundi.

Epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od Zagreba.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Grad Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/WGBnaIt9Yq

— EMSC (@LastQuake) March 22, 2020