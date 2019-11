Pobjeda karijere: Križevačka braća Tomas srušila Cibonu u Draženovom domu!

Kakva košarkaška senzacija u režiji Zaboka i braće Tomas! U dvoboju 10. kola HT Premijer lige za košarkaše, Zabok je na gostovanju kod Cibone pobijedio sa 87:82 te tako drugi puta zaredom stigao do prvenstvenog slavlja. Iako je tijekom prvog poluvremena Cibona vodila čak 16 poena razlike, odličnim drugim gosti su izborili pobjedu.

Cibona je očekivano krenula u utakmicu s vodstvom, a na koncu prve četvrtine imala je do tada najvećih devet koševa viška (25:16). Odmah na početku druge dionice zagrebačka momčad dolazi do dvoznamenkaste prednosti, a nešto kasnije i do 16 poena razlike (40:24). Do konca poluvremena Zabok smanjuje na 13 koševa minusa.

Međutim, tada je uslijedilo čudesno otvaranje treće četvrtine za momčad Ivana Tomasa. U šest minuta igre Zabočani su napravili nevjerojatnu seriju od 20:0 te preuzeli vodstvo od 55:48. Treću dionicu zaključili su vodstvom 62:60, a posljednju otvorili s 10:2. Dvije minute prije kraja gosti su imali devet koševa viška (83:74), ali Cibona serijom 8:0 dolazi na minimalan zaostatak. Ušlo se u neizvjesnu završnicu, a konačnu pobjjedu osigurao je Luka Tomas s linije za slobodna bacanja.

Upravo je 20-godišnji Križevčanin bio drugi strijelac, prvi asistent te drugi skakač pobjedničke ekipe. Zabio je 13 poena, uhvatio pet skokova i podijelio šest asistencija, dok se u obrani istaknuo s dvije ukradene lopte i blokadom.

Tako je Zabok na krilima križevačke braće Tomas došao do najveće pobjede u sezoni, a ujedno i uvjerljivo najvećeg iznenađenja dosadašnjeg dijela Premijer lige, a vjerujemo kako je ovo ujedno i najveća pobjeda kratke trenerske karijere Ivana, odnosno igračke Luke.