Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Iz Gradske knjižnice Franjo Marković obavjestili su nas kako su im pristigli novi naslovi, koje već od ovog tjedna možete posuditi u križevačkoj knjižnici.

Stručno-znanstveni odjel: ATLAS SVEMIRA / Lara Albanese; [ilustracije] Tommaso Vidus Rosin ; – Zagreb: Profil knjiga, 2019.

Ova knjiga svojim velikim formatom dočarat će čitatelju veličinu i veličanstvenost nebeskog svoda i otkriti im što sve postoji u svemiru: milijarde planeta, mnoštvo galaksija, naša galaksija – Mliječni put, planeti Sunčeva sustava, obližnja zviježđa, crne rupe, meteoriti… Čitatelj će doznati i zanimljive podatke poput: koliko je velika Olimpska gora na Marsu, gdje se iskrcao prvi čovjek na Mjesecu, kojom putanjom kruži Međunarodna svemirska postaja, gdje se nalazi Veliki Magellanov oblak i još mnogo, mnogo zabavnih svemirskih detalja.

Zanimljivo je i inspirativno poglavlje o tome kako su narodi u davna vremena zamišljali nebo i objašnjavali položaje zvijezda. Nebo starih Grka donekle nam je poznato, ali ovdje ćemo doznati i kako je isto nebo izgledalo starim Kinezima i pripadnicima plemena Navaho, kako su narodi u Africi objašnjavali izgled neba južne hemisfere te koje su priče pritom pričali.

Beletristika: NAŠA KUĆA U PLAMENU / Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman, Malena Ernman; – Zagreb: Egmont, 2019.

Naša kuća u plamenu knjiga je o jednoj obitelji koja se sa svojom osobnom krizom nosi tako što se počinje baviti jednom još većom krizom, krizom našeg planeta. Greti je bilo tek osam godina kada je pogledala dokumentarac o klimatskoj krizi i upitala se kako to da o tome nitko ne govori. Kako političari i odrasli općenito mogu govoriti o bilo čemu drugome ako je to jedino važno? Greta ima fotografsko pamćenje i počinje proučavati klimatsku krizu i način kako se o njoj govori u medijima. Navela je roditelje da promijene način življenja i majku da napusti posao jer je zbog njega morala često putovati zrakoplovom. Bio je to prvi znak Gretine snažne volje i moći uvjeravanja. Zatim je odlučila pokušati uvjeriti i nas da se pokrenemo već danas, a ne sutra.

Dječji odjel: PAMPIRI / Darko Macan. – Zagreb: Knjiga u centru, 2009.

Pampiri je horor-roman Darka Macana namijenjen djeci. Romn je treća knjiga “neruševačke” serije (Dlakovuk, 2007., Jadnorog, 2008.) i završetak njezinog “jesenjeg ciklusa”. Ni mjesec dana nije proteklo od prošle knjige, a u osnovnoj školi “Neruševac” kuhaju se nove nevolje. Kao da im muke proživljene u “Dlakovuku” i “Jadnorogu” nisu bile dovoljne, Kosjenka, Atena i Josipa suočavaju se s tajanstvenim pampirom, bar dva obična vampira i cijelom hrpom svojih vršnjaka koji bi – voljeli postati vampiri. A je li, uz sve ostale nevolje, i Kosjenkin otac… ustao iz groba?

Knjige za mlade: DERBI: SPORTSKI GRAFITI / Ratko Bjelčić; [ilustrator Dubravko Mataković]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2015.

Prateći dogodovštine glavnoga junaka i njegovih najboljih prijatelja, učenika osmog razreda osnovne škole, upoznajemo život trinaestogodišnjaka koji žive u predgrađu velikoga grada i njihovih vršnjaka iz Vinkovaca (posredno se komparira život mladih u velikom gradu i malome, te njihovi svjetonazori koji su posljedica okoline u kojoj odrastaju). Glavni junak i njegovi prijatelji, u dobi kada su posebno osjetljivi i ranjivi, suočavaju se s nizom životnih dogodovština i „problema“: problem s drogom, nezadovoljstvo vlastitim izgledom, posljedicom gledanja kriminalističkih filmova, prvim ljubavnim koracima, nasiljem među mladima…

Okosnica radnje nogometni je derbi za vrijeme kojeg glavni junaci, po uzoru na televizijske predloške, provode istragu i uspješno otkrivaju negativce, te time dokazuju kako, bez obzira na svijet izvrnutih vrijednosti, gaje dječje i odraslim svijetom još nepomućeno poštenje.

