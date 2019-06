Do 13. lipnja otvorena godišnja izložba Križevačkog likovnog kruga

Tradicionalno uoči Križevačkog velikog spravišča članice i članovi Križevačkog likovnog kruga otvorili su svoju godišnju izložbu, a na kojoj je izlaže 26 autora sa 45 djela. Predsjednica Križevačkog likovnog kruga Zdenka Vrabec zahvalila je svima koji su se odazvali i na taj način dali podršku KLK-u. Izložba ostaje otvorena do 13. lipnja.

Zoran Homen, posebno je pohvalio da su se Križevačkom likovnom krugu ove godine pridružili mladi članovi Lucija Kovačić, Ana Šarić i Martin Vujić, a koji su proizašli iz likovne škole POU Križevci.

„Godišnja izložba je prilika da članovi Udruge mogu s veseljem predstaviti svoja nova djela, jer da nema KLK-a, koji to organizira, teško bi se naši likovni stvaraoci mogli negdje pred znatiželjnom publikom slikarski očitovati. Samostalni nastup mogu organizirati i sami ako imaju dovoljno radova za samostalnu izložbu kao što su to do sada u novije vrijeme učinile npr. Katica Augustinović, Selina Miljanović, Marija Marciuš, Ana Budija, Zdenka Vrabec i Katarina Sinjeri koja se svojom zapaženom izložbom predstavila ove godine zagrebačkoj publici na samom Trgu bana Jelačića u Zagrebu,“ kazao je Homen.

Izložbu je svečano otvorio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, koji je poručio kako članovi KLK-a šire ugled Križevaca: „Drago mi je što se iz godine u godinu krug širi, okuplja svu populaciju, sve baze ljudi, jer svi oni razumiju taj jedan zajednički, likovni jezik i hvala vama Zorane na tome kao učitelju, mentoru i kao idejnom pokretaču. Hvala i Zdenki na vrlo aktivnom vođenju Udruge.“