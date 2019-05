U Vatrogasnom domu u Križevcima otvorena izložba modela vatrogasnih vozila

U prigodi obilježavanja Mjeseca zaštite od požara u muzejskoj sali Vatrogasnog doma u Križevcima, u ponedjeljak je otvorena izložba modela vatrogasnih vozila i ostale opreme “dječjih igračaka”.

Izloženo je nekoliko stotina vozila i ostale opreme vezane uz vatrogasce, kolekcionara iz Osijeka i Križevaca, a sve sa željom da se potakne zainteresiranost mladih za ovu humanu djelatnost, kako je na otvorenju rekao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca Ivan Matosović i to u ime vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Križevci koji su izložbu i organizirali.

Okupljenoj djeci, kao i vatrogascima, obratio se križevački gradonačelnik Mario Rajn koji je rekao kako mu je drago, da uz svoj redoviti posao, vatrogasci doprinose i životu grada na ovaj način pokazujući svoju ljubav prema umjetnost, a opet povezano sa njihovom strukom.

Gradonačelnik Rajn je otvorivši izložbu, pozvao sugrađane, a posebno djecu, kojoj je ova izložba prvenstveno i namijenjena, da do kraja tjedna, do 18. svibnja 2019. , razgledaju ove zanimljive eksponate, u vremenu od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00 sati.