Vrhunska jela od hrvatske junetine, kuhar David Skoko, križevačka vina i craft piva čekaju vas na Križevci Gastro Festu

U organizaciji Grada Križevaca, Udruge Baby Beef i Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u subotu, 11. svibnja održat će se prvi Križevci Gastro Fest.

Riječ je o manifestaciji na kojoj će svi posjetitelji moći saznati puno korisnih i zanimljivih stvari na stručnim predavanjima koje počnu u 10,00 sati u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci dok će od 12,00 sati u restoranu Vojarna moći uživati u neograničenoj količini raznih jela od Hrvatske junetine brenda Baby Beef koje će pripremati vrhunski kuhar David Skoko. Također, u ponudi će biti i prilozi prigorskoga kraja, vrhunska križevačka vina, križevačka craft piva te raznovrsni kokteli.

Na konferenciji za medije gradonačelnik Mario Rajn istaknuo je kako je križevačko područje poznato po velikom broju uzgajivača junetine: „Nastavljamo s onime što smo najavljivali, buđenja aktivnosti u gradu, promicanja svega onog dobrog i vrijednog što imamo lokalno, a usuđujem se reći da je prepoznato i nacionalno. Udruga Baby Beef koja ima ured u Križevcima, vjerujem da su nam kvalitetan partner i u nizu drugih aktivnosti, a isto tako i Srednja škola “Ivan Seljanec” koja nam je vrijedan partner sa svojim znanjima i rezultatima koje njihovi učenici donose sa raznih natjecanja.“

O brendu Baby Beef govorio je predsjednik Udruge Darko Celovec koji je podsjetio da je brend Baby Beef s promocijom krenuo prije godinu dana s ciljem da se hrvatsko svježe proizvedeno meso odvoji od uvoznog mesa, koje se nalazilo na istom mjestu kao i hrvatski proizvodi: „Pohvaljujem inicijativu Grada koji je pokrenuo ovakvu jednu manifestaciju. Promocija hrvatske proizvodnje je itekako potrebna Hrvatskoj. Situacija je takva da se sve više uvozi, a naša hrvatska proizvodnja je zanemarena. Ova manifestacija predstavit će našu najkvalitetniju junetinu pripremljenu na različite načine i to rukama jednog od najboljih kuhara.“

Svoje zadovoljstvo pokretanjem jedne ovakve manifestacije u Križevcima istaknuo je i stručni voditelj kuharstva, nastavnik u Srednjoj školi “Ivan Seljanec” Mišel Doskočil: „Danas smo svjedoci da su u cijeloj Hrvatskoj gastro manifestacije, prezentiranje namirnica koje imamo oko nas, vrlo bitno. Drago mi je da možemo prezentirati proizvode naših vrhunskih proizvođača mesa. Na Gastro Festu ćemo ponuditi mnogobrojna jela i različite načine i tehnike pripremanja jela. Želja je istaknuti čisti okus junetine i privući ljude na što veću konzumaciju tog mesa.”

Sve detalje oko manifestacije predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.

U 10,00 sati u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci održat će se stručna i zanimljiva predavanja koja su besplatna i namijenjena svima. Predavanja će održati dr. sc. Dejan Marenčić (Utjecaj hrane na kvalitetu mesa), predsjednik Udruge Baby Beef Darko Celovec (Brend hrvatske junetine Udruge Baby Beef) i David Skoko (Dozrijevanje i održavanje mesa).

U 12,00 sati počinje gastronomski dio u restoranu Vojarna gdje će vrhunska jela pripremati poznati kuhar David Skoko. Cijena ulaznice za odrasle je 70 kuna, za djecu od 8 do 14 godina cijena ulaznice je 35 kuna dok će za djecu do 8 godina ulaz biti besplatan. U cijenu ulaznice uračunata je neograničena konzumacija jela, vrhunskih vina, križevačkih craft piva i raznovrsnih koktela. Gastronomski dio trajat će do 17,00 sati nakon čega se sve pretvara u ugodno druženje uz križevačke tamburaše.

Ulaznicu je moguće kupiti uoči početka manifestacije ili početkom sljedećeg tjedna u Križevačkom poduzetničkom centru (Ulica Franje Tuđmana 20).

Sponzori manifestacije su Agro-vet, KTC d.d., Pik Vrbovec d.d. i Podravka d.d., a organizatori Grad Križevci, Udruga Baby Beef i Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci.

Ovim putem vas pozivamo da dođete u Križevce na Križevci Gastro Fest 11. svibnja!