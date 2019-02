Gdje god ostavim šešir tu je moj dom

Erasmus+ učenička razmjena – Madrid

Uz pomoć voditelja Natcha pokušali smo pisati hip hop pjesmu

Madrid, glavni grad Španjolske bio je odredište naše Erasmus+ razmjene prva dva dana, 27. i 28. siječnja. Ovaj grad s mnoštvom ogromnih zgrada koje plijene pažnju zanimljivim detaljima na svojim pročeljima dijelom smo upoznali u pratnji vodiča, a dijelom sami dok smo išli s aktivnosti do restorana i vraćali se natrag u hostel.

Prema našim procjenama svaki smo dan prošli oko deset kilometara u društvu naših partnera te naših vodiča kroz Madrid, članova španjolskog Erasmus+ tima Sare Martin Caro Zapardiel i njenog supruga Noela te Isabel Lozano.

Kako smo naše aktivnosti odlučili opisivati unatraške, ovaj tekst počinjemo s drugim danom boravka u Madridu. Prva aktivnosti tog dana bila je radionica “Riječ i poezija”. Na toj radionici udruge Cross Border imali smo zadatak napisati tekst za hip hop pjesmu. Tekst pjesme trebao je govoriti o nama, našim osjećajima i sjećanjima. Pjesmu smo pisali uz pomoć uputa i pitanja koja nam je postavljao voditelj radionice Natch. Pisali smo sjedeći na jastučićima na podu, svako gdje mu je odgovaralo. Pisali smo na svom jeziku i iako nismo razumjeli riječi koje su čitali dobrovoljci, činilo se kao da ih razumijemo. Od članova našeg Erasmus+ tima najhrabrija je bila Karla Ferenčak, koja je pred prisutnima pročitala svoju pjesmu i zaradila pljesak.

Vidjeli smo čuvenu Pisassovu Gernicu

Nakon ručka umjetnost smo povezali s rodnom ravnopravnošću, glavnom temom naše Erasmus+ razmjene. Naime, posjetili smo Muzej suvremene umjetnosti Reina Sofija i razgledali izložbu o ženama u španjolskoj umjetnosti. Tamo smo doznali i podatak da u fundusu Muzeja ima samo 13 posto djela slikarica. Čuli smo i podatak da je na izloženim slikama na kojima se nalaze žene, njih čak 85 posto obnaženo.

Na kraju posjeta slavnom Muzeju razgledaali smo i njegovo najpoznatije djelo, Picassovu Guernicu. Od naših smo pratiteljica po Muzeju doznali da je ovo Picassovo remek djelo nastalo kao protest protiv režima Francisca Franca i njegovih nacističkih saveznika koji su 1937. (tijekom građanskog rata u Španjolskoj) bombardirali gradić Guernica. Picasso, kao jedan od istaknutih protivnik Francovog režima, nije dopuštao da se ta slavna slika vrati u domovinu sve dok se u Španjolskoj nije uspostavila demokratska vladavina. Zato se ova čuvena slika u Muzeju suvremene umjetnosti nalazi tek od 1981.

Posjetili smo ulice

nazvane po ženama čuvenim po borbi za ravnopravnost žena

Prvi dan Erasmus+ razmjene započeli smo ga posjetom Filmoteci, ustanovi koja čuva djela španjolskih filmskih umjetnika. Njihove filmove, scenarije i razne druge podatke. Na našu zamolbu jedan od zaposlenika Filmoteke iz arhiva nam je izvadio fotografije čuvenog španjolskog glumačkog bračnog para Penelope Cruz i Javiera Bardema. U Filmoteci smo imali prilike pogledati i nekoliko kratkih filmova iz razdoblja početka kinematografije u Španjolskoj. Među njima i “Izlazak s podnevne mise iz crkve El Pilar u Zaragozi” iz 1986., za kojeg se drži da je prvi film snimljen u Španjolskoj.

Popodne je opet bilo posvećeno rodnoj ravnopravnosti. Ovaj puta o toj smo temi učili razgledavajući madridske ulice nazvane po ženama koje su dale značajan doprinos u borbi za ravnopravnost žena u španjolskom društvu. Posjetili smo i ulicu posvećenu Clari Campoamor, čuvenoj sufražetkini i političaki. O njoj smo i prethodno ponešto doznali i iz prezentacije koju su naši španjolski kolege pripremili kao dio zadatka o španjolskim građanskim aktivistima.

I na kraju našeg prikaza o Erasmus+ učeničkoj razmjeni u Španjolskoj podatak da smo Madridu boravili u The Hat hostelu. Zanimljivo uređen hostel na zidu u predvorju ima istaknutu slijedeću rečenicu: ” Wherever I lay my hat that’s my home” ili u prijevodu “Gdje god stavim šešir to je moj dom”. Ljubaznost naših domaćina tijekom ove petodnevne razmjene dala je doprinos da se osjećamo kao da smo kod kuće, kao da je Španjolska naš dom i zato ćemo se dugo sjećati dana provedenih u Mardidu, Toledu i Manzanaresu.(Klincek.com)

