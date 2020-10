Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1298

U Temi Krugova slušamo prvi dio predavanja o potresima, posebno o ovogodišnjem zagrebačkom potresu, jednog od naših najistaknutijih geologa, dugogodišnjeg sveučilišnog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Tihomira Marjanca, koje je održao 8. listopada ove godine u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima, na predstavljanju 212. broja časopisa Meridijani.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Koronko želi u vrtić i školu Ante Kolaka, Ivana Markića i Vesne Vlahov, knjiga za mlade je Predskazivač 2: (Prijatelj) Sonje Smolec, na odjelu beletristike Djeca na daljinu: (Priče) Julijane Matanović (autorica baš predstavlja ovu knjigu u 18 sati u Gradskoj knjižnici u Križevcima!), a na stručno-znanstvenom odjelu Ona je rekla: Kako smo objavljivanjem priče o seksualnom uznemiravanju rasplamsale pokret Jodi Kantor i Megan Twohey.

U Vijestima Krugova govorimo o likovnim intervencijama u Kaznionici u Glini i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, o aktivistima koji krše zakone ako im oni onemogućuju solidarnost, o rijetkoj zbirci drama Williama Shakespearea na aukciji, o novom Banksyjevom djelu, o novootkrivenom geoglifu mačke u peruanskoj pustinji Nazci, te o filmskoj projekciji u Klubu kulture u Križevcima.

Na današnji datum rođeni su Jean Racine, grof Janko Drašković, Arthur Rimbaud, Branislav Nušić, James Chadwick i Dunja Vejzović. Marija Terezija postala je austrijska carica, Nikola Tesla je prijavio svoje prve pronalaske, završen je Dugi marš, porinut je Olympic. Umrli su Karlo VI., Paul Dirac, Andrej Kolmogorov, Ivan Focht, Burt Lancaster i Miodrag Petrović Čkalja.

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo najkraći let do sada do Međunarodne svemirske stanice, uzimanje uzoraka s asteroida Benu, te promatranje Marsa u opoziciji.

Zanimljivosti govore o Zanklijskoj poplavi, a emisija završava izrekom o iskrenosti.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Maxa Brucha, Toma Pettyja i grupe Lynyrd Skynyrd, sviranje Ive Pogorelića, pjevanje Harryja Belafontea, Frankieja Lainea i Wande Jackson.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1298 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 20. listopada od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!