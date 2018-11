U Križevcima održani Regionalni dani EU fondova

Gradu Križevcima pripala je čast da prošli vikend bude domaćin Regionalnih dana EU fondova, manifestacije koju organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem edukacije poduzetnika, obrtnika, ali i svih zainteresiranih građana o korištenju EU fondova kroz besplatne edukacije i sajam.

Manifestaciju su u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci otvorili gradonačelnik Mario Rajn i državni tajnik u Ministarstvu Velimir Žunac pri tom pozdravivši preko pedesetak poduzetnika i obrtnika.

U svom govoru gradonačelnik Rajn uputio je zahvalu Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU što su upravo Križevce izabrali za domaćina manifestacije i dodao: „Iznimno mi je drago da smo jedan od tridesetak gradova odabranih za Dane regionalnog razvoja. Mi imamo itekako što ispričati, ovaj grad je poznat po korištenju europskih sredstava i načinima kako nastojimo uključiti građane u aktivno sudjelovanje i participaciju. Ovo vidim kao siguran način kako naše poduzetnike i obrtnike uključiti u proces informiranja, ali i pisanja i povlačenja sredstava za njihove poduzetničke aktivnosti.“

O samoj manifestaciji govorio je državni tajnik Žunac: „Namjera nam je proći cijelu Republiku Hrvatsku, obići preko 30 lokacija i pojasniti ljudima koje su to prilike i mogućnosti koje postoje u korištenju europskih fondova, jer zaista mnogi su se ljudi prijavljivali, bili izabrani i veliki projekti i danas su svoje prostorne životne ciljeve već na neki način i postigli i to je ono što mi želimo. Želimo promovirati europske fondove, reći da su oni tu, da postoje, samo se treba odvažiti, imati dobru ideju i to je to.“

Nakon pozdravnih govora održana je panel diskusija „Razvoj Križevaca kroz fondove EU“ na kojoj su sudjelovali predstavnici institucija i lokalni poduzetnici s iskustvom povlačenja novca iz fondova Europske unije. Panelisti su bili Ivan Biškup, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, Franjo Babić iz Lokalne akcijske grupe Prigorje, Matija Mikulčić, predsjednik Uprave Tvornice pogrebne opreme d.o.o. iz Dropkovca i Nadica Zemun, Korner, obrt za trgovinu, usluge i ugostiteljstvo Križevci. Svi panelisti složili su se kako je bitno svaki natječaj dobro pročitati i za njega se dobro pripremiti.

Regionalni dani EU fondova nastavljaju se i sutra pa ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da posjete Sajam EU fondova koji će se održati sutra u Sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci od 10,00 do 14,00 sati. Na Sajmu će svi zainteresirani pojedinci imati priliku upoznati poduzetnike od kojih će moći čuti na koji su način ostvarili svoje poslovne ideje i unaprijedili poslovanje uz pomoć sredstava iz fondova EU. U sklopu izložbenog prostora, sudionici će također imati priliku degustirati, odnosno kupiti izložene proizvode, čuti informacije o uspješnim projektima u njihovom susjedstvu te sudjelovati u EU pitalici i osvojiti razne nagrade.