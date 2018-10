Večeras u Gradskoj knjižnici književni susret s Damirom Karakašem

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci poziva na književni susret s Damirom Karakašem, autorom kultne knjige „Sjećanja šume“, koji će se održati u petak, 26. listopada 2018. u Gradskoj knjižnici s početkom u 18 sati. Roman „Sjećanje šume“ dobio je do sada šumu pohvala, pa i nagrada, a još se ne vidi kraj. Pisac koji je i do ovog romana imao respektabilnu bibliografiju, od „Kina Like“, preko „Sjajnog mjesta za nesreću“ do “Blue Moona“, dodatno je podigao letvicu književne izvrsnosti, pokazavši da kad je riječima tijesno, uspjehu je široko. Kritika ga hvali, publika ga kupuje, posuđuje i preporučuje.

Damir Karakaš rođen je 1967. u selu Plašćica kod Brinja u Lici. U Zagrebu je studirao agronomiju, pravo, novinarstvo, a nekoliko je godina radio i kao novinar Crne kronike Večernjeg lista, u Splitu. Od 2001. živi u Bordeauxu u Francuskoj a od 2002. do 2007. u Parizu gdje se uzdržava sviranjem harmonike. U Parizu na Novoj Sorboni studira i francuski jezik, izvodi performanse, te izlaže konceptualne radove. Još kao tinejdžer objavljuje karikature i crteže u brojnim novinama u bivšoj Jugoslaviji, a nagrađen je i s nekoliko uglednih nagrada za karikaturu. Živi u Zagrebu.

Djela: “Bosanci su dobri ljudi” (1999), knjiga putopisa; “Kombetari” (2000), roman; “Kino Lika” (2001), zbirka priča (prema knjizi je snimljen nagrađivani film Kino Lika Dalibora Matanića); “Kako sam ušao u Europu” (2004), roman; “Eskimi” (2007), zbirka priča; “Sjajno mjesto za nesreću” (2009), roman; “Pukovnik Beethoven” (2012), zbirka priča; “Blue Moon” (2014), roman; “Sjećanje šume” (2016), roman.