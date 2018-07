KTC na brzoj cesti otvorio dvije benzinske postaje

U četvrtak, 12.srpnja 2018. godine KTC Križevci je otvorio dvije nove benzinske postaje, i to na brzoj cesti Križevci – Vrbovec, u oba smjera (Prilesje Sjever i Prilesje Jug). Benzinske postaje, u čijem su sastavu i manje trgovine, raditi će svaki dan od 0 do 24 sata, a uz svaku benzinsku postaju otvoren je i caffe bar, čije će radno vrijeme biti od 6 do 22 sata. Vrijednost ove investicije je 27,2 milijuna kuna.

To su prve dvije KTC benzinske postaje koje su samostalne, odnosno ne nalaze se u sastavu nekog od KTC trgovačkih centara. Ovim otvorenjem KTC ima ukupno 14 benzinskih postaja. Benzinske u sastavu trgovačkih centara nalaze se Daruvaru, Zaboku. Koprivnici, Krapini, Požegi, Pakracu, Ivancu, Pitomači, Virovitici, Jalžabetu, Varaždinu i Križevcima.