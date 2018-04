Izabrani novi pročelnici u križevačkoj gradskoj upravi

RAJNOVI MINISTRI Sandra Vuketić, Krešimir Brunović i Sandro Novosel – novi su pročelnici u križevačkoj gradskoj upravi, odlučeno je nakon održanih testiranja i intervjua kandidatkinja i kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Križevaca, koje je gradonačelnik Mario Rajn raspisao u ožujku. Na dužnost stupaju ovisno o otkaznim rokovima na prethodnim radnim mjestima.

– Obavljena su testiranja kandidata. Najbolje rezultate su postigli Sandra Vuketić, Krešimir Brunović i Sandro Novosel, svatko u svojem odjelu za koji se natjecao. Trenutno se pripremaju rješenja s datumima početka rada te od primitka istih teče rok od 30 dana za eventualno pokretanje upravnog postupka, što ne odgađa izvršenje, informirao nas je o rezultatima zamjenik križevačkog gradonačelnika Danijel Šaško.

Pročelnica Upravnog odjela za opće i pravne poslove, što je novo ime za Stručnu službu Grada Križevaca, postala je Sandra Vuketić, diplomirana pravnica iz Križevaca, inače zaposlenica gradske uprave gdje je do sada radila kao savjetnica za imovinsko-pravne poslove. Vuketić je bila jedina kandidatkinja za tu poziciju, na kojoj će zamijeniti Anu Lukačić-Lojen, koja nastavlja raditi u gradskoj upravi kao službenica.

Novi pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je Krešimir Brunović iz Križevaca, diplomirani inženjer građevine do sada zaposlen u jednom zagrebačkom poduzeću. Brunović se također jedini prijavio za ovo radno mjesto, na kojem će nakon gotovo 17 godina naslijediti Anđelka Nerva.

Među troje kandidata za pročelnika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, najbolji rezultat je polučio Sandro Novosel, profesor sociologije zaposlen u Uredu za udruge Vlade RH, projektni menadžer s iskustvom u EU fondovima i civilni aktivist. Ima i političkog iskustva kao gradski vijećnik u mandatu 2009.-2013. kao nekadašnji član SDP-a.

Novosel će na čelu odjela koji upravlja znatnim dijelom gradskog proračuna zamijeniti Mladena Tenodija, magistra informacijskih znanosti koji je na tom radnom mjestu proveo punih dvanaest godina i ponovno se kandidirao. Treći Novoselov protukandidat bio je Ozren Blagec, diplomirani povjesničar zaposlen kao viši kustos u Gradskom muzeju Križevci. Iako se mjesecima u nekim medijima spekuliralo o još nekim imenima kandidata za ovu poziciju, stigle su samo tri spomenute prijave.

Kao što smo već informirali, natječaj za Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu je poništen zbog jedne jedine prijave koja nije ocijenjena adekvatnom s obzirom da veliku odgovornost koja se očekuje, posebice zbog kreiranja proračuna. Bivši pročelnik Darko Masnec, koji je tu dužnost obavljao preko dvanaest godina, još je početkom godine napustio križevačku gradsku upravu, zbog novog radnog mjesta na čelu županijskog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Tim gradskim odjelom do daljnjeg će upravljati vršiteljica dužnosti Marina Lukačić Jakopec, gradska službenica koja je do sada tu radila kao savjetnica za gospodarstvo i proračun.

– Poslove na tom radnom mjestu obavljat će privremena pročelnica do raspisivanja novog natječaja, a kada će to točno biti vidjet ćemo kroz naredno razdoblje, zaključno je naveo dogradonačelnik Šaško.