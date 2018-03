‘Večer hrvatskih skladatelja’ u Koncertnoj dvorani Glazbene škole

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci poziva večeras na koncert u čast Albertu Ognjanu Štrigi, opernom pjevaču koji je zajedno sa Sidonijom Erdödy Rubido nastupio u prvoj hrvatskoj operi Ljubav i zloba. Njegova zasluga je i u tome što je Lisinskog potakao na skladanje prve hrvatske opere, dok je on za nju nabavio libreto od Dimitrija Demetra. Koncert pod nazivom “Večer hrvatskih skladatelja” održat će se u Koncertnoj dvorani Glazbene škole s početkom u 19:30 sati, a ulazak je slobodan.



PROGRAM

1. J. Kaplan: MJESEC

LJUBIČICA

Mali zbor

Uz klavir: Jelena Stanković

Dirigentica: Silvana Pleše

2. Karlo Ferenčak: JESENSKE KAPI KIŠE

Karlo Ferenčak, udaraljke, 3.o.

Uz klavir: Ivana Tadin

Nastavnica: Maja Lončar

3. M. Lončar: EVERYDAY BLUES

Dominik Arki, gitara, 3.o.

Nastavnik: Petar Kvesić

4. A. Kabiljo: ŠANGAJ

Klara Knežević, flauta, 4.r.

Uz klavir: Franka Umiljanović Zorić

Nastavnica: Ivana Mišić

5. D. Bobić: SCHERZINO

Matej Pavić, truba, 5.o.

Uz klavir: Franka Umiljanović Zorić

Nastavnik: Zvonimir Lazar

6. R. Taclik: KAJ

Helena Kralj, pjevanje, 1.pr.

Uz klavir: Dunja Bičanić Todorović

Nastavnica: Ana Fortuna

7. M. Lončar: ON THE EDGE/Suite for Snare drum, 1.st.

Lucija Šimanović, udaraljke, 1.pr.

Nastavnica: Maja Lončar

8. D. Bobić: MELODIJA NOSTALGIČNOG ČARDAŠA

Nikolina Škrlec, harmonika, 5.o.

Nastavnica: Ksenija Tirić

9. R. Matz: MELODIJA I CAPRICCIO

Sofija Krnjak, violončelo, 6.o.

Uz klavir:Maria Mikulić Štimac

Nastavnik: Svebor Szekely

10. J. Tkalčić: ARABESQUE

Andrej Pavić, violina, 5.o.

Uz klavir:Maria Mikulić Štimac

Nastavnica: Dijana Komazin

11. M. Šlik: PRIMORSKI PLES

Adela Balić, brač, 1.sr.

Uz klavir:Maria Mikulić Štimac

Nastavnica: Gordana Božić

12. D. Pejačević: PJESMA BEZ RIJEČI op.10

Tea Gumbarević, harmonika, 1.sr

Nastavnik: Nikola Jankov

13. A. Marković: LENTO

Jasmina Funtak, flauta, 2.sr

Uz klavir: Franka Umiljanović Zorić

Nastavnica: Latica Cameron

14. Nepoznati autor s Krka: SONATA

Martin Pleše, klavir, 3.sr.obl.

Nastavnica: Slađana Buklijaš

15. M. Bertić: RONDO

Klaudije Mažar, bisernica, 1.sr.

Uz klavir:Maria Mikulić Štimac

Nastavnik: Nikola Matulin

16. J. Hatze: SUZI

Lana Čakija, pjevanje, 2.pr.

Uz klavir: Davor Brđanović

Nastavnica: Emina Marušić

17. B. Papandopulo: STUDIJA br.1

Dominik Kiseljak, klavir, 4.sr

Nastavnica: Slađana Buklijaš

18. B. Potočnik: VEHNI, VEHNI FIJOLICA

ČETIR’ MOMKA OD ILOKA

Kvartet tambura: Renato Škarec, Ivan Jambrec

Josip Berend, Tomislav Fajfar

Nastavnik: Igor Kudeljnjak