Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1193

Na početku emisije slušamo razgovor s našim poznatim popularizatorom jazza Davorom Hrvojem koji je na otvorenju 1. Križevačkog jazz festivala 9. veljače u Klubu kulture u Križevcima predstavio svoju izložbu fotografija na temu jazza. Nakon toga slušamo djelić snimke koncerta grupe Borna Šercar’s Jazziana Croatica koji je održan te večeri.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu pripovijetka o Sljemenku Silvije Šesto, na odjelu za mlade knjiga o jednoj Kristini Ratka Bjelčića, beletristiku predstavlja knjiga Codyja McClaina Browna koja na zabavan i sarkastičan način opisuje život Amerikanca u Hrvatskoj, a na stručnom odjelu nalazimo knjigu koja postavlja pitanje što će izvanzemaljski posjetitelji Zemlje u dalekoj budućnosti, budu li proučavali njezinu geološku povijest, zateći od kratke ljudske vladavine planetom. Saznajemo i da će u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice poslije naše emisije biti održan književni susret s Kristianom Novakom.

Vijesti Krugova obaviještavaju nas da je za obnovu kulturne baštine Hrvatska dobila stotine milijuna kuna iz EU fondova, da je Europski projekt Kulture promjene Studentskog centra u Zagrebu i deset europskih kulturnih organizacija dobitnik priznanja austrijskog deska Kreativna Europa, te o dvodnevnom simpoziju o tehnologiji blockchain u Rijeci. Govorimo i o programu u Klubu kulture sljedećih dana, o koncertu u sklopu jazz festivala i o jednoj stand up predstavi. U subotu, 24. veljače križevački turistički vodiči nude nam besplatni obilazak grada koji će završiti u Gradskom muzeju.

Na današnji datum rođeni su Pierre Boulle, Robert Altman, Ibrahim Ferrer, Sidney Poitier, Mia Čorak Slavenska i Ludwig Boltzmann, otvoren je The Metropolitan Museum of Art u New York Cityju, objavljen je Futuristički manifest, prva je žena posjetila Antarktiku, u Meksiku je počeo rasti vulkan… 20. veljače je Svjetski dan socijalne pravde. Umrli su: Gentile Bellini, Honoré Daumier, Robert Edvwn Peary, Mihail Aleksandrovič Šolohov, Ivan Brkanović, Ferruccio Lamborghini i Vladimir Mahovlić.

U Svemirskom kutku govorimo o nekim prošlim događajima s područja astronomije i astronautike na datum ove emisije, o aktualnim događajima na području astronautike, te o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo da je baš na dan točno prošlo sedam godina od pronalaženja križevačkog meteorita.

U Zanimljivostima spominjemo neke detalje o 10. američkom predsjedniku rođenom u 18. stoljeću, a čiji su unuci još živi, da bismo završili nekim izjavama Kurta Cobaina rođenog na datum ove emisije.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Petra Iljiča Čajkovskog, Gioachina Rossinija, te grupa Šimun Matišić Trio, Borna Šercar’s Jazziana Croatica, Nirvana, The Jimi Hendrix Experience i J. Geils Band.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1193 emitira se u utorak, 20. veljače od 17:00 do 18:30 sati na 96,6 MHz, a reprizu emisije možemo slušati u subotu, 24. veljače od 21 sat, sve na 96,6 MHz (Radio Križevci). Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!