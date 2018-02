Osoba.info 2017. je Lana Hrandek, a Događaj.info 2017. je Advent u Križevcima

Pobjednici izbora za osobu i događaj koji su obilježili prošlu godinu u Križevcima su Lana Hrandek i Advent u Križevcima! To su rezultati ankete pokrenute na portalu Križevci.info, u kojoj je sudjelovalo čitateljstvo najstarijeg aktivnog križevačkog news portala.



Mlada križevačka klaviristica Lana Hrandek, učenica 6. razreda Glazbene škole Alberta Štrige, svojim je nastupom u koncertnoj dvorani Carnegie Hall u New Yorku lanjskog ožujka, ali i dotadašnjim i uspjesima kroz čitavu godinu, publiku portala Križevci.info najviše dojmila, što joj je donijelo pobjedu u izboru za Osobu.info 2017. Za Lanu Hrandek glas je dalo 25,2 % čitatelja koji su sudjelovali u izboru za Osobu.info.

Drugo mjesto pripalo je Mariju Rajnu, koji je lani preuzeo dužnost kao novoizabrani gradonačelnik Križevaca (23,6 % glasova publike u anketi), a na trećem je mjestu Petra Turković, učenica Osnovne škole “Vladimir Nazor”, osvajačica treće nagrade na državnom natjecanju “Moja prva knjiga“, s 11,4 % glasova.



Događaj pak kojemu je publika portala dala najviše glasova u izboru za Događaj.info 2017. je Advent u Križevcima, manifestacija koja se, i to prvi put, u razdoblju od 5. prosinca do 31. prosinca 2017. (a s klizalištem i ugostiteljskom ponudom do 14. siječnja 2018.) odvijala na Strossmayerovom trgu, u središtu grada, i time obogatila blagdansku kulturnu i zabavnu ponudu. Za Advent kao Događaj.info glas je dalo 36,6 % posjetitelja portala, sudionika ankete.

Na drugom mjestu je uspjeh učenika Osnovne škole “Vladimir Nazor”, odnosno njihovo 7. mjesto na međunarodnom natjecanju iz edukacijske robotike (18,7 % glasova čitateljstva), dok je treće mjesto, s 13 % glasova u anketi, pripalo osvajanju zlatne plakete, postignuće Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige na natjecanju u Slovačkoj.





Ovi izbori, poput svakih u kojima se iskazuju subjektivni odabiri, ne znače kako ostali predloženi kandidati i kandidatkinje među osobama, i prijedlozi događaja, kao niti mnogi od onih koji nisu bili među predloženima, nisu značajni, ili da njihova postignuća i trag koji ostaje za njima neće biti vrednovani, u vidu objave članaka na ovom portalu. U tom smislu, redakcija portala Križevci.info čestita svima koji su prošle godine, zbog svojeg rada i djelovanja “osvanuli” na naslovnici tog prvog križevačkog news portala.