U utorak svečano otvorenje Adventa u Križevcima

Sutra u 18 sati u paviljonu na Strossmayerovom trgu će se održati svečano otvorenje Adventa u Križevcima, koji će se odvijati sve do 14. siječnja 2018. godine. Otvorenje će biti obilježeno govorima organizatora, svečanim paljenjem lampica kao i puštanjem lampiona. U sklopu programa predviđeni su nastupi glazbenih izvođača, program za djecu, klizalište i bogata ugostiteljska ponuda i prigodna prodaja. Također će se održati humanitarna akcija Djeca daruju djecu, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Križevci, a cilj je da djeca doniraju svoje igračke za onu djecu koja žive u siromaštvu.

Postavljene i dvije panoramske kamere

U Križevcima su prošlog tjedna postavljene dvije panoramske kamere koje prenose sliku uživo 24 sata dnevno. Jedna je postavljena na zgradi Turističkog informativnog centra, a druga je postavljena na zgradi na samom raskrižju Ulice bana Josipa Jelačića i Trga Antuna Nemčića. Sadržaj se može pratiti na stranici krizevci.hr ili izravno na poveznicama kamera1, kamera2. Također, Grad Križevci omogućio je svima i besplatan pristup bežičnom internetu koji pokriva Strossmayerov i Nemčićev trg s brzinom od 2/1 Mbit po korisniku.

