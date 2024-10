Punk svečanost u Križevcima, stiže Debeli precjednik

U subotu, 19. listopada križevački ljubitelji žestine konačno će doći na svoje, u Klub Kulture iz Osijeka stiže Debeli precjednik, bend koji je odgojio generacije hardcore punkera. Glavni dio svečanosti posjete Fat Prezidenta prigorskom kraju bit će glazbeno-scenski nastup, koji po službenom rasporedu počinje u 22 sata, dok se vrata kluba otvaraju sat ranije.

Debeli precjednik osnovan je u Osijeku 1993. godine, nakon nekoliko demo uradaka, prvi studijski album Rat (Her) Burn This Record izdali su 1998. godine. Nakon toga, uslijedio je EP Tribute to Zli Farmeri, dok 2003. objavljuju drugi studijski album Fist from East. U daljnjem predsjedavanju osječkom punk scenom, Fat Prezident objavljuje albume Through The Eyes of the Innocent 2006., Bruto slavo/VBK 2012. i Godina Majmuna 2016. godine. Album Atomac, ujedno posljednji u dosadašnjem opusu objavljen je 2023. godine. Brojni pankeri intelektualci nadaju se da će bend nastaviti raditi nove stvari, baš kao što je bolje izdati prijatelja nego prijateljicu, bolje je izdati ploču nego prijatelja, kako su nazivom svog albuma nekoć kazali legendarni KUD Idijoti!

Koncert se održava kao jedna od aktivnosti pilot projekta AJMO!, koji je rezultat višemjesečne suradnje i planiranja Ureda za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) s Ministarstvom kulture i medija RH koje financira natječaj. Neprofitnu udrugu Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) osnovali su Hrvatska glazbena unija (HGU), Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika (HUOKU) i Hrvatska udruga istaknutih glazbenika (HUIG). Cilj projekta je poticanje koncertnih aktivnosti u manjim sredinama te pružanje podrške domaćim glazbenicima i organizatorima u njihovom radu.

Bend je do sad odsvirao više od 500 koncerata te iza sebe ima četiri velike europske turneje, osječki pankeri dijelili su pozornicu sa sastavima SNFU, NOFX, Jello Biafra and GSOM, Lagwagon i drugima. Farmersko srce, njihova najpoznatija numera dio je svakog izvrsnog, ili barem vrlo dobrog DJ seta. Ekipa koja je Debelog precjednika dočekala u Križevcima prije 18 godina, uz dodatak mladih HC snaga sigurno će uživati u ovoj punk svečanosti, kupite ulaznice na vrijeme i dočekajte Debelog precjednika u Križevcima. Za kraj, pankerski puk srdačno zahvaljuje Uredu za izvoz glazbe Hrvatska na vraćanju koncertne scene u manje sredine.