Križevčana se i u 2017. rodilo manje nego ih je umrlo, novčana pomoć za novorođenčad ostaje ista

Križevci su u prošloj, 2017. godini dobili više od stotinu novih stanovnika. Točnije, njih 138 postalo je našim sugrađanima, jer su, kao novorođeni, evidentirani da žive na području Grada Križevaca. To su podaci gradske uprave zaključno sa mjesecom studenim, no sigurno je da je u novu 2018. godinu ušlo još 15 križevačkih beba, sudeći po broju zahtjeva za isplatu naknada za rođenje djeteta, koji još nisu obrađeni.

Podaci PU koprivničko-križevačke iz evidencije mjesta prebivališta do 28. prosinca se ponešto razlikuju – ukupno je u samom gradu do toga dana prijavljeno 100 novorođene djece, od 293 evidentiranih na području koje pokriva Policijska postaja Križevci.

Kako bilo, i roditelji čiji su zahtjevi još bili u obradi do polovine siječnja dobit će 1000 kuna za prvo ili drugo, te 2000 kuna za treće dijete u obitelji (svako iduće nagrađuje se s još 1000 kuna), a na konto roditeljske naknade do studenog je iz gradske blagajne isplaćeno u 2017. ukupno 186.000 kuna. Sav je novac prenesen na račun roditelja, kako se radi posljednje tri godine, nakon što je krajem 2013. “rođena” “afera benkica”, kojom je razotkriven dugogodišnji, sporni i netransparentni model isplate naknade na ruke roditelja. Slučaj je narastao i do suda gdje je i okončan, nepovoljno po tadašnje gradske čelnike.

Iako se način isplate promijenio, visina naknade roditeljima, kao pomoć i dar Grada, ostala je ista, a takva će, u iznosu od 1000 kuna, ostati i dalje, ako je suditi po tvrdnjama gradonačelnika Marija Rajna.

– Trenutačno sam mišljenja kako naknada za rodilje može biti samo mjera jedne dobrodošlice, ali nikako poticaj za osnivanje obitelji ili za povećanje obitelji, misli Rajn. Dodaje i da bi puno korisnija, odnosno “poticajnija za osnivanje obitelji ili proširenje obitelji bila pomoć u rješavanju stambenog pitanja i gospodarskog okruženja”.

– To je trenutačno prioritet, zaključuje Rajn, čime je dao i komentar na nedavni zahtjev gradskog vijećnika HDZ-a Darka Habdije kojim je ovaj tražio povećanje rodiljnih naknada na 5000 kuna.

S tako velikim darom se, inače, mogu pohvaliti malo koja općina ili grad u Hrvatskoj, ali u našoj, Koprivničko-križevačkoj županiji (gdje sjedište Koprivnica za bebe daje po 1000 kuna), ima i velikih iznimki, pa i rekordera – općina Molve je najizdašnija u zemlji, daje 20.000 kuna po rođenom djetetu.

No, činjenica je da rodiljne naknade nisu, a niti mogu djelovati kao (jedina) mjera povećanja nataliteta, koji je u kontinuiranom padu i u gradu i u županiji i u državi. Štoviše, prirodni je priraštaj, koji se tumači kao razlika između broja, tj. stope rođenih (natalitet) i broja, tj. stope umrlih (mortalitet), negativan.

Marija Vragović, rukovoditeljica Radne jedinice Zelenilo u Komunalnom poduzeću Križevci, zadužene za ukope, navodi da je lani, sve do 29. prosinca 2017., na Gradskom groblju pokopano 153 ljudi, a još 76 ukopa obavljeno je na još pet mjesnih groblja kojima upravlja Komunalno.

Policijski nalazi, pak, o broju odjava iz mjesta prebivališta, govore da je na području ovlasti križevačke postaje umrlo 463 ljudi, od čega je baš u gradu bilo prijavljeno njih 138. Iz toga proizlazi da je više Križevčana umrlo i umire, nego ih se rodilo i rađa.

Slična je “crna” slika i u Koprivničko-križevačkoj županiji. U jedinom ovdašnjem rodilištu, u koprivničkoj bolnici, gdje na svijet dolazi i većina Križevčana, u 2017. je, kazao je voditelj Odjela ginekologije i opstetricije dr. Ivica Stanišić, rođeno 40-ak djece manje nego prethodne godine. Na razini Hrvatske je, zaključno, u 2017. rođeno oko 35.000 djece, a umrlo je 50.000 ljudi.