Četvrtak 16. studenoga 2017. godine (dvorana OŠ Ljudevita Modeca)

13:45 – 14:00 Okupljanje sudionika natjecanja

14:00 – 14:15 Svečano otvaranje 14. Gradskih sportskih igara osnovnih škola

14:30 – 14:45 Graničar treći razredi – mješovito (8 učenika + 8 učenica)

14:45 – 15:00 Graničar četvrti razredi – mješovito (8 učenika + 8 učenica)

14,30 – 16.00 Šah 5. – 8. razredi – natjecanja u prostorijama Šahovskog kluba

15:00 – 15:10 Utrka štafeta prvih razreda (10 učenika + 10 učenica)

15:15 – 15:25 Utrka štafeta drugih razreda (10 učenika + 10 učenica)

15:30 – 15:40 Utrka štafeta trećih razreda (10 učenika + 10 učenica)

15:45 – 15:55 Utrka štafeta četvrtih razreda (10 učenika + 10 učenica)

16:00 – 16:10 Utrka štafeta učitelja i roditelja (6 učitelja + 6 roditelja)

Petak 17. studenoga 2017. godine (dvorana OŠ Ljudevita Modeca)

07:45 – 08:00 Okupljanje sudionika natjecanja

08:00 – 08:25 Rukomet – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (Ž)

08:30 – 08:55 Rukomet – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (M)

09:00 – 09:25 Nogomet – reprezentacija petih i šestih razreda (M)

09:30 – 09:55 Nogomet – reprezentacija sedmih i osmih razreda (M)

10:00 – 10:25 Košarka – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (Ž)

10:30 – 10:55 Košarka – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (M)

11,00 – 12.30 Šah 1.- 4. Razredi – natjecanja u prostorijama Šahovskog kluba

11:00 – 11:40 Odbojka – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (Ž)

11:45 – 12:25 Odbojka – utakmica reprezentacija petih do osmih razreda (M)

12:30 – 12:40 Graničar peti razredi i šesti razredi – učenice ( 20 učenica)

12:45 – 12:50 Potezanje užeta – petih razreda (6 učenika + 6 učenica)

12:50 – 12:55 Potezanje užeta – šestih razreda (6 učenika + 6 učenica)

12:55 – 13:00 Potezanje užeta – sedmih razreda (6 učenika + 6 učenica)

13:00 – 13:05 Potezanje užeta – osmih razreda (6 učenika + 6 učenica)

13:10 – 13:20 Utrka štafeta petih razreda (10 učenika + 10 učenica)

13:20 – 13:30 Utrka štafeta šestih razreda (10 učenika + 10 učenica)

13:30 – 13:40 Utrka štafeta sedmih razreda (10 učenika + 10 učenica)

13:40 – 13:50 Utrka štafeta osmih razreda (10 učenika + 10 učenica)

14:00 Dodjela prijelaznog pehara pobjedničkoj školi. Zatvaranje 14. Gradskih sportskih igara osnovnih škola