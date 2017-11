Riba sa žara – 60 kuna, a “Dry Adge Beef Burger” 33 kune. Kuhar Stanko Krajnik (43) u centru Križevaca radi sjajno, isplati se ovamo doći iz metropole samo na klopu

Istraživač dubina Jacques Cousteau proslavio se ploveći na preuređenom američkom minolovcu “Calypso”. No, u centru Križevca, također u “Calypsu”, ali restoranu, kuhar Stanko Krajnik (43) – ne ide nikamo. Dolaze k njemu. Predsjednici, premijeri, gradonačelnici, župani… Važnije, domaći, poput nas. Željni jeftine i dobre klope.

– Čuj, cijeli sam život u ovoj kući u centru. Tu je nekad bila trgovina autodijelovima. Baš je skladište bilo tu gdje nam je sad kuhinja. S tatom Đurom, kao klinac, dolazio sam tu po gume za auto.

Za Yugo?

– Ne, za stojadina – kaže smiješeći se Krajnik. No, i rijetki njegovi gosti znaju da je kuhao za slavnu ukrajinsku premijerku… – Kuhao sam za Juliju Timošenko. I to kada je bila na Jadranu na odmoru. Znaš kako je, radi se o visokim sigurnosnim standardima. Prošlo je od toga nekoliko godina, ali dugo nisam smio o tome govoriti – kaže tiho Krajnik.

– Ni sam nisam znao za koga ću kuhati, bila je to tajna. Radio sam za nju dok je bila na odmoru, a prvih par dana pila je samo – shakeove. Nisam imao što kuhati. Srećom, upoznali smo se, vjerovala mi je, pa su mi rekli da imam otvorene ruke i kuham što god želim. Radio sam joj razna riblja jela, eto i tuna koja je u “Calypsu” na meniju, ista je kakvu je jela Julija Timošenko – kaže ponosno Križevčanin.

Restoran vodi sa suprugom Miljenkom (35).

– U braku smo gotovo 17 godina! Ja i dalje radim kao prodavačica cipela. Kad nisam u smjeni, dođem pomoći Stanku. Da to ne radim, ne bih ga ni vidjela, pa on i ne izlazi iz kuhinje – kaže Miljenka.

Stanko u šali nastavlja:

– Moja je supruga kao Al Bundy, najbolja je prodavačica cipela u Hrvatskoj! – hvali je. Restoran u centru Križevaca mjesto je kamo dolaze mnogi. I iz metropole. Riječ je o fusion restoranu, ima svega, osim pizze, a rade i – sushi.

– U krugu od 60 kilometara, jedini smo restoran koji radi sushi. Neki nam kažu da je bolji nego u Zagrebu, čak idu i toliko daleko da tvrde da je sushi bolji nego onaj koji su jeli u New Yorku. Ne znam… Trudimo se. Istina, bila je tu majstorica sushija Olexandra Stepanova koja radi u Japanu. Deset dana učili smo od nje tajne sushija – priča vlasnik i kuhar te pokazuje na društvo u kuhinji, na kuhare Valeriju, Elviru i Valentina. Kuhaju sjajno, za sjajne cijene. Konkretno – orada sa žara (300-400 grama) s prilogom za 39 kuna, file soma s umakom od kopra 32 kune, sarma 30, a BBQ Ribs 36 kuna. To je u Zagrebu teško naći.

Bodovi Izbor i kvaliteta jela (do maks. 50 bodova) 48

Izbor i kvaliteta pića (do maks. 15 bodova) 13

Posluga i ljubaznost (do maks. 10 bodova) 10

Dujmovi i prostor (do maks. 20 bodova) 18

Ukupnost ponude (do maks. 5 bodova) 5

Ukupno: 94

Pila mineralnu za plodnost i rodila 16 djece

U podrumu Križevačke pivovare, za drvenim starim šankom, prepričava se legenda ovoga kraja. – Bela IV. sredinom 13. stoljeća bježao je pred Tatarima, ali to se ionako zna. Nego, skrivao se i ovdje kod nas na Kalniku. Kako je ostao bez hrane, naši su mu stari Kalničani pod okriljem noći bacali šljive na grani. I on je, usprkos opsadi, preživio jedući te šljive. Za zahvalu, dao nam je titulu “kalnički plemenitaši šljivari”. Poznato je da je ovo vinski kraj, no postoji i vrlo dobra mineralna voda, koja se pila i prije više od 250 godina. A navodno je carici Mariji Tereziji utjecala na plodnost. Konkretno, imala je 16 djece! Mariju Antoanetu, Josipa II., Leopolda II., Karla Josipa…

Jelo ovog kraja: Odrezak sa šljivama

Svinjetina punjena šljivama. Nešto poput zagrebačkog odreska, ali je meso punjeno voćem koje inače završi u – kotlu za rakiju. Kušati specijalitet ovoga kraja, kažu domaći, može se u planinarskom domu Kalnik. Usto, kotlet sa suhim šljivama jeo se u križevačkom restoranu “Vojarna”. Često se jede i u lokalnim restoranima, ali nije punjen.(VL)