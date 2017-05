POSJET KRIŽEVCIMA Procijenjena vrijednost ove nekretnine je 23.670.000 milijuna kuna. Grad Križevci zna aktivirati imovinu na dobrobit grada, na opću društvenu korist, potaknut će zapošljavanje i pripomoći da Križevci ne budu grad odlazaka nego dolazaka, grad budućnost i mladih., rekao je Marić, a prenosi portal ePodravina.hr.

Ministar državne imovine Goran Marić uručio je danas (u četvrtak, 18.5., op.ur.) gradonačelniku Branku Hrgu Odluku Povjerenstva Vlade za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske o darovanju Gradu Križevcima prostora bivše vojarne.

Gradonačelnik je istaknuo kako je do sada Grad Križevci za prostor bivše vojarne imao samo pravo građenja te zahvalio ministru na donošenju Odluke.

– Očekujte kroz godinu dvije, da ćemo doći s novim zahtjevom, još je jedan objekt u korištenju Ministarstva obrane, mi već imamo ideju što ćemo s tim prostorom – rekao je Hrg te dodao da se preporučaju za dalje.

– Bio sam prije nekih mjesec dana u Križevcima, uvjerio sam se kako grad raspolaže imovinom, vidio sam poduzetnički inkubator, to je lijepa priča koju treba nastaviti. Procijenjena vrijednost ove nekretnine je 23.670.000 milijuna kuna. Grad Križevci zna aktivirati imovinu na dobrobit grada, na opću društvenu korist, potaknut će zapošljavanje i pripomoći da Križevci ne budu grad odlazaka nego dolazaka, grad budućnost i mladih. Pod jednim uvjetom i u klauzuli je navedeno, ako dođe do prenamjene, onda će se nekretnina oduzeti. To mora biti dugotrajno rješenje na dugoročnu dobrobit grada Križevci, grad je lijep primjer upravljanja i napretka – rekao je Marić.

Na rostoru bivše vojarne izgrađena je Srednja škola Ivan Seljanec Križevci, Dječji vrtić Čarobna šuma, Poliklinika Medikadent, restoran Vojarn, Razvojni centar i tehnološki park, Dom za starije i nemoćne te Gradska knjižnica Franjo Marković, a uloženo je preko 126 milijuna kuna.(ePodravina.hr)