Tema emisije je predstavljanje knjige Zdenka Baloga i Nikole Žulja: Križevci – Vjekovi slobodnoga kraljevskog grada – Grad i spomenici, koje je održano u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima 23. veljače. Knjigu je predstavio Branimir Pofuk, kolumnist, glazbeni kritičar i novinar. Slušamo prvu polovicu toga predstavljanja.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su knjiga o kockanju od razonode do patološke pojave, roman Grčke strasti Roberta Ampuera, te jedan putopis po Aziji.

Vijesti Krugova govore o prvom hrvatskom digitalnom muzeju suvremene umjetnosti, te o deset najunosnijih autora knjiga na svijetu… Od lokalnih događaja najavljujemo prigodni recital uoči Dana žena na koji nas poziva Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo Lipa, skorašnje predstavljanje novoga broja časopisa Cris Povijesnog društva Križevci, te događaje u sljedećih tjedan dana na 13. Culture Shocku.

Na današnji datum rođeni su Piet Mondrian, Antoine César Becquerel, John Herschel, Anna Magnani, Tomáš Masaryk, Julius Wagner-Jauregg, nedjelja je postala dan odmora, norveški istraživač Roald Amundsen objavio je da je uspješno stigao na južni pol godinu dana prije, Alexander Graham Bell patentirao je telefon, dogodila se najteža nesreća u povijesti dubrovačkog tramvaja, umrli su Aristotel, Sv. Toma Akvinski, Grigorij Lavov, Zoltan Kodaly, Stanley Kubrick…

U Svemirskom kutku spominjemo neke događaje u astronomiji i astronautici na datum 7. ožujka, govorimo i o aktualnim događajima te o trenutnim položajima i gibanjima sjajnijih nebeskih tijela na našem nebu, prirodnih i umjetnih.

Zanimljivosti obrađuju neke činjenice iz prirode, a emisiju završavamo mislima starog grčkog mislioca Aristotela.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo dio glazbenog programa na predstavljanju knjige o Križevcima, glazbu Mauricea Ravela, Zoltána Kodálya, grupa Pink Floyd i Rolling Stones, Brucea Springsteena, Alija Farke Touréa, pjesmu We Are the World…

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1145 emitira se u utorak, 7. ožujka od 17:00 do 18:30 sati na 96,6 MHz, a reprizu emisije možemo slušati u subotu, 11. ožujka od 21 sat, sve na 96,6 MHz (Radio Križevci). Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!