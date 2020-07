Križevačkoj publici predstavljena djela velikana naivne umjetnosti

Bogat program Drugog križevačkog likovnog ljeta zaokružen je izložbom „Hlebinska škola“ koja je otvorena u utorak, 28. srpnja, u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci kojom su domaćoj publici predstavljene 33 odabrane umjetnine velikana naivne umjetnosti.

Kustosica izložbe Helena Kušenić govorila je o izložbi i značaju naive u kontekstu hrvatske i svjetske moderne umjetnosti rekavši kako naiva nije samo prikaz tradicionalne seoske svakodnevice već se ona kroz načela Krste Hegedušića i grupe Zemlja, čiji je član bio i križevački slikar Marijan Detoni, bavila ozbiljnom socijalnom, političkom i društvenom tematikom te kontekstom vremena. Na izložbi su predstavljeni autori 1. generacije (Ivan Generalić, Mirko Virius, Franjo Mraz), 2. generacije (Ivan Večenaj, Mijo Kovačić, Dragan Gaži, Franjo Filipović, Martin Mehkek…), 3. generacije (Ivan Lacković-Croata, Franjo Vujčec, Stjepan Večenaj…) te kipari koji se izražavaju u drvu (Mato Generalić, Dragica Belković, Bara Mustafa…), uz mali odmak prema stvaralaštvu autsajdera (Ana Matina, Drago Jurak, Mara Puškarić Petras).

Pored kustosice izložbe, okupljenima se obratila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci Tea Hatadi, koja je dala osvrt na Drugo likovno ljeto i pritom zahvalila svima na potpori.

Prisutne je u ime Grada Križevaca pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović koji je izrazio zadovoljstvo što se ovakva vrijedna izložba, kao što je Hlebinska škola, održava u Križevcima rekavši pritom kako veseli suradnja dva gradska muzeja te prilika da se hlebinska naiva predstavi i križevačkoj publici.

Izložbu je otvorio Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije, koji je uz čestitke organizatorima naglasio važnost suradnje kulturnih ustanova u promociji naivne umjetnosti. Posebno je istaknuo kako je naivna umjetnost kulturni brend Koprivničko-križevačke županije i Republike Hrvatske koji je prepoznat u cijelom svijetu.

Izložba je organizirana u suradnji Gradskog muzeja Križevci i Muzeja grada Koprivnice, a uz podršku Ministarstva kulture RH, Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije i može se razgledati do 28. kolovoza svaki radni dan od 10 do 13 sati i subotom od 10 do 12 sati.