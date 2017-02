U subotu 25. veljače u 21 sat u križevačkom Klubu kulture održat će se još jedno izdanje Razvaljotke, najsmješnijeg programa u Križevcima. U drugom zaredom međunarodnom izdanju križevačkoj publici će se predstaviti “Sanction this”, novi show nastao suradnjom tri stranca – Hrvata, Amerikanca i Indijca.

Igor Mondae, Adam Bobek i Arun Khurana su se upoznali u Moskvi, srcu Rusije, i odlučili udružiti snage u osvještavanju ostatka svijeta o surovoj ruskoj realnosti te o ostalim avanturama i zgodama koje su proživjeli otkako su Rusiji nametnute stroge sankcije sa Zapada. Predstava je na engleskom jeziku, a ulaznice po 30 kuna se u pretprodaji mogu nabaviti u Klubu kulture.

Arun Khurana (Indija) je Indijac, rođen u Bjelorusiji a cijeli život proveo u Moskvi. Bavi se stand-upom više od dvije godine i redovno nastupa kao rezident komičar udruge English Moscow Comedy. Uz to, Arun je nastupao i najvećem indijskom festivalu u Moskvi kao i otvarao prije Andrewa Neto u Maleziji. Osim stand-up komedije, Arun je redovni panelist komičnog panel showa The Humourhoids.

Adam Bobek (USA) je Amerikanac, došao u hladnu Moskvu iz još hladnijeg Chicaga iz ljubavi prema ruskom jeziku i velike znatiželje. Proveo je neko vrijeme u kulturnoj prijestolnici Rusije – Sankt Peterburgu, prije nego se preselio u predgrađe Moskve, gdje je preživio punih godinu dana. A gdje poslije Moskve ako ne u – Njemačku. Ne želimo reći da je špijun, ali to je samo zato jer ne smijemo. Aktivno se bavio stand-upom tijekom cijelog boravka u Rusiji, a nastavio je i u Njemačkoj. U proljeće 2016. godine nastupao je na balkanskoj turneji sa showom From Russia with Laugh.

Igor Mondae (Hrvatska) je izbjeglica, dezerter i antipatriot. Hrvat, koji je kada je bilo najteže okrenuo leđa domovini i odselio se u Moskvu, gdje živi i radi posljednje 4 godine. Komedijom se počeo baviti prije 3 godine, prvenstveno u stand-up žanru, a potom i kao redovni član tjednog panel showa The Humourhoids. Od davne 2014. godine Igor je organizirao predstave i nastupao u vise oddeset raznih klubova i barova u Moskvi, te zajedno s nekolikodrugih komicara nastupao na balkanskoj turneji From Russia with Laugh u proljeće 2016. godine u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Osijeku.