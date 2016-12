U subotu, 17. prosinca 2016. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima cjelovečernji godišnji koncert je održao Gradski puhački orkestar Križevci. Izvedeni program je svojom raznolikošću predstavio svojevrstan presjek glazbenog repertoara na kojem orkestar gradi svoju djelatnost posljednjih dvadesetak godina.

Stilski i kronološki bismo program ovog koncerta mogli podijeliti u tri cjeline: Prvu cjelinu predstavljaju majstori glazbenog romantizma Georges Bizet i Aleksandar Borodin čija je simfonijska djela, redom “Suitu iz opere Carmen” i “U stepama srednje Azije”, publika čula u obradi za puhački orkestar. Druga se cjelina temelji na suvremenijim djelima izvorno pisanima za puhače.

Riječ je o skladbama “Uvertira Alvamar” Jamesa Barnera, “Blue Bells of Scotland” Josepha Alessija i “Beyond Whistler” iz “Suite Sea to Sky” Ralpha Forda, neka od kojih su tu večer po prvi puta bila izvedena u Hrvatskoj. Posljednja cjelina su popularnoglazbena djela koja su zaključila koncert u rasterećujućem zabavnom tonu, kao što su: “Pick up the Pieces” Hamisha Stuarda te “Jackson 5 Medley”.

Kao solist na “Blue Bells of Scotland” je nastupio Matija Kranjčević, student trube na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesora Marina Zokića. Bivši je učenik Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i dugogodišnji član Gradskog puhačkog orkestra. Tijekom nekoliko izvedbi kao pratnja su nastupili Jelena Stanković na klaviru i Luka Baričević na gitari.

Kao jedno od najvažnijih gradskih glazbenoamaterskih društava, Gradski puhački orkestar Križevci izgradio je ugled na državnoj, pa i međunarodnoj razini. Od dolaska profesora Marija Komazina kao dirigenta, orkestar je od 1999. godine osvojio tri zlatne plakete i dvije prve nagrade na državnim natjecanjima, kao i srebrnu plaketu na međunarodnom natjecanju u Sloveniji.

Osim brojem nagrada, Gradski puhački orkestar Križevci doprinosi vlastitom ugledu, kao i ugledu Grada organizacijom međunarodnog festivala POOHfest koji od 2007. godine u Križevce dovodi najbolje puhačke orkestre Hrvatske i susjednih zemalja i obogaćuje gradsku kulturnu ponudu. Rast i napredak bilo je dosad jedno je od glavnih obilježja orkestra, koje se nadamo nastaviti i u budućnosti, na ponos Križevaca i Križevčana.

Ovim koncertom orkestar je zaključio kalendarsku godinu koju je obilježilo i obogaćivanje članstva novim sviračima. S obzirom da orkestar od osnutka uspješno surađuje s Glazbenom školom Alberta Štrige, dio članstva čine i učenici škole.

Ove su godine u orkestar ušli i na ovom koncertu nastupaju: flautistice Jasmina Funtak, Lucija Komazin i Ana Kopilović, klarinetisti Luka Čondić, Antonio Jakopović i Nika Prelec, trubač Matej Pavić te udaraljkaši David Emanuel Konfic i Luka Ruklin.