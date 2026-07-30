Dvojica braće iz Križevaca pokrenuli mikrobrend luksuznih satova “Le Pin”

OD BRATSKE IDEJE STARE DESETLJEĆE DO LANSIRANJA ZAJEDNIČKOG PROIZVODA ZA GLOBALNO TRŽIŠTE; NJIHOV LUKSUZNI SAT NOSI I HOLLYWOODSKI GLUMAC I REDATELJ MATTHEW LILLIARD (56)

Na Svjetskom ekonomskom forumu još 2018. godine kineski je biznismen, milijarder i osnivač internetske platforme Alibaba Jack Ma poručio “Kad imaš između 30 i 40 godina, ako želiš nešto sam napraviti, jednostavno to napravi”. Dvojica Križevčana, braća Marko (42) i Karlo Šimonek (38) kao da su poslušali taj savjet kad su odlučili dizajnirati vlastiti mehanički sat i ponuditi ga na globalnom tržištu kao luksuzni proizvod. Sama ideja je, kaže Marko, sazrijevala više od deset godina, a u ozbiljan su razvoj krenuli dvije godine prije nego su krajem prošle godine predstavili prvi model “Le Pin Automatic”, trenutno po cijeni 1630 eura u njihovoj online trgovini.

– Moje zanimanje za satove počelo je prije petnaestak godina dok sam radio u razvoju u tvrtki koja je proizvodila i razvijala medicinske implantate od Grade 5 titana, ali i proizvodila kućišta za poznate švicarske proizvođače satova. Okružen kolegama koji su bili veliki zaljubljenici u urarstvo, počeo sam sve više proučavati mehaničke satove. Tada se rodila ideja da jednog dana zajedno s bratom pokušam razviti vlastiti brand mehaničkih satova, istaknuo je Marko, napomenuvši da ovaj projekt za njih nikada nije bio samo proizvod, već dugoročna priča koju žele graditi godinama.

Stariji brat Marko magistar je inženjer strojarstva s 15-ogodišnjim radnim iskustvom u biomedicini, trenutno radi u jednoj od najvećih svjetskih kompanija u području medicinske tehnologije, dok je mlađi Karlo zaposlen kao financijski referent u Veterinarskom zavodu Križevci, inače sportski trener u lokalnom Taekwondo klubu “Radnik”. Profesionalno različiti, ali zato komplementarni, uz vlastite obiteljske i poslovne obaveze, ali i zajedničku strast prema klasičnim satovima, braća Šimonek upustili su se u godine pripreme, istraživanja i učenja, sve do prvog gotovog modela iza kojeg stoje stotine sati rada i brojnih, oku nevidljivih odluka.

– “Le Pin” koristi švicarske mehanizme Sellita, dok ostale komponente izrađuju specijalizirani partneri prema našim specifikacijama uz kontrolu kvalitete visoke razine. Razvoj proizvoda, konstrukcija, odabir materijala, tehnička rješenja i dizajn rezultat su našeg rada. Dio paketa proizvodimo i u Hrvatskoj, a ideja je sa sljedećom serijom puno više zaokružiti samu hrvatsku priču sa specijaliziranim partnerima u zemlji. Od samog početka odlučili smo ostati vjerni filozofiji Grade 5 titana, provjerenih švicarskih mehanizama i bezvremenskog dizajna. Upravo je to smjer kojim želimo nastaviti razvijati “Le Pin” i u budućnosti, opisuje nam Marko.

Sam naziv branda dolazi od francuske riječi za bor, dijelom zbog Markove adrese stanovanja u Samoboru, ali i poruke kojom žele prikazati otpornost, dugovječnost i eleganciju sloganom “Stand Tall”. Logotip je stoga u znaku bora, čak je i kutija za sat izrađena od hrvatske borovine. Za sličan naziv francuskih vina Château Le Pin, Marko kaže da su prije pokretanja branda provjerili zaštitu žiga te se radi o potpuno različitim djelatnostima i klasama zaštite pa ne vide razlog za bilo kakav pravni spor, no rado bi probali ta vina u budućnosti.

– Sat je zamišljen kao spoj jednostavnosti i elegancije, uz fokus na kvalitetnim materijalima i detaljima. Zahvaljujući plavom brojčaniku, kučištu od titana, kožnom remenu i drvenoj kutiji, svaki element daje osjećaj profinjenosti, ali bez pretjerivanja. Od početka nam je cilj bio stvoriti sat koji se može nositi u svakoj prilici — dovoljno minimalistički za svakodnevicu, a opet dovoljno poseban da se istakne kad treba, napominju Karlo i Marko, ističući da je današnja urarska industrija izrazito specijalizirana i gotovo nijedan neovisni microbrand ne proizvodi sve komponente samostalno.

Za postojeći model kažu da je tek početak, već rade na novim izvedbama koje će ostati vjerne filozofiji “Le Pin” – Grade 5 titan, provjereni i servisibilni švicarski mehanizmi, promišljen dizajn pun detalja koje vlasnik otkriva kako nosi sat i kvaliteta ispred trendova. Razmišljaju i o različitim izazovima, veličinama kućišta i novim izvedbama brojčanika, tako da ne isključuju ni modele koji bi mogli biti zanimljivi široj publici, uključujući i one s manjim promjerom kućišta. Međutim, ne žele svake godine predstavljati velik broj novih modela, već će radije predstaviti manje, ali provjerenih noviteta.

– Nikada nam cilj nije bio da ljudi kupe “Le Pin” zato što dolazi iz Hrvatske. Voljeli bismo da ga odaberu zato što im se sviđa dizajn, zato što cijene Grade 5 titan, švicarski mehanizam i pažnju posvećenu detaljima. Ako pritom otkriju da je riječ o hrvatskom brandu, to nam je dodatni razlog za ponos. Danas naše satove nose kupci na različitim krajevima svijeta. Posebno nam je drago što je jedan od prvih kupaca bio upravo iz Križevaca. Takvi trenuci pokazuju da i mali neovisni brand može pronaći svoje mjesto ne samo na svjetskom, već i na domaćem tržištu, objašnjava Marko da, u globalnom okruženju konkurencije veće nego ikad, jedino kvalitetan proizvod i autentična priča mogu napraviti razliku.

Na pitanje misle li da uopće ima dovoljno interesa za mehaničkim ručnim satovima danas u vrijeme pametnih uređaja, odgovaraju da pametni i mehanički satovi zapravo nisu konkurencija jedan drugome. Pametni sat je tehnološki uređaj koji će za nekoliko godina zamijeniti noviji model, dok je mehanički sat proizvod koji se može održavati desetljećima i često se prenosi s generacije na generaciju. Zanimljivo je, kažu, da posljednjih godina svjedočimo upravo suprotnom trendu gdje sve više ljudi, osobito mlađih generacija, ponovno otkriva mehaničke satove kao predmete koji imaju karakter, priču i dugotrajnu vrijednost, važniju od tek financijske.

– Kad bi cilj bio brza financijska dobit, vjerojatno se nikada ne bismo upustili u ovakav projekt. Financijski gledano, ovakvi projekti traže puno strpljenja. No, postoje trenuci koje je teško mjeriti brojkama. Kada shvatite da vaš sat nose ljudi na različitim krajevima svijeta i da je jedan pronašao put čak i do Hollywooda, znate da ste stvorili nešto što ljudima ima vrijednost. Na “Le Pin” ne gledamo kao na projekt koji treba ostvariti brzu zaradu, nego kao na brand koji želimo graditi desetljećima. Vjerujemo da se povjerenje i ugled ne mogu kupiti, već se stvaraju kvalitetom, dosljednošću i vremenom, zaključio je Marko Šimonek.