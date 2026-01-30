Svečani prijem i domjenak kod vladike križevačkog Milana Stipića

Svečani prijem i domjenak održan je u srijedu, 28. siječnja, u konzistorijalnoj dvorani biskupskoga dvora u Križevcima, okupio je mnoge društvene, političke, kulturne, prosvjetne, medijske i gospodarske dužnosnike i djelatnike Križevaca.

Prijemu su nazočili gradonačelnik Tomislav Katanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te vladika Nikola Kekić, križevački biskup u miru.

Početak ovoga svečanog susreta otvorio je eparhijski kancelar o. Livio Marijan, koji je prigodnim govorom pozdravio okupljene i uputio im riječi dobrodošlice. Istaknuo je kako je tijekom proteklog razdoblja zabilježeno oko 1.500 posjetitelja, više od 20.000 hodočasnika te su održani deseci koncerata i drugih događanja.

Nakon uvodnog djela, gostima se obratio vladika Milan Stipić, koji je naglasio kako katedrala u Križevcima i biskupski dvor čine jedinstven kulturno-povijesni i duhovni kompleks od nacionalnog i međunarodnog značaja. Podsjetio je i da će se u petak, 30. siječnja 2026., na blagdan zaštitnika Križevačke eparhije – svetih triju jerarha i crkvenih otaca Bazilija Velikoga, Ivana Zlatoustoga i Grgura Bogoslova, u Katedrali Presvete Trojice u 18 sati služiti arhijerejska liturgija. Proslavom tog blagdana poznatog i kao Dan eparhije, započet će godina priprave za jubilej 250. obljetnice osnutka eparhije, koja će se obilježiti 2027. godine.

Svojim glazbenim izvedbama Ozren Bogdanović i zbor križevačke katedrale dodatno su uveličali svečanost domjenka.