Održan radni sastanak župana s predstavnicima županijskog Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda

U prostorima županijske uprave prošli je tjedan održan radni sastanak s predstavnicima Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije.

Predsjednik županijskog Saveza Franjo Imbrišić upoznao je župana Tomislava Golubića s aktivnostima i programom rada te ukratko prezentirao projekt „Unapređenje razvoja govedarstva putem genotipizacije i embio transfera“ koji ima za cilj uzgoj konkurentne rasplodne stoke, rangiranje unutar stada, usporedbu proizvodnje s grlima i stadima u projektu, kao i usporedbu sa svim testiranim grlima u Njemačko-Austrijsko-Češkom sustavu (DAC) genetskog vrednovanja simentalske pasmine – GZW sustavom. U periodu 2024. i 2025. godine projektom je bilo obuhvaćeno 350 grla stoke.

Provođenje ovog projekta od velike je važnosti za daljnji razvoj stočarske proizvodnje na području naše županije, a župan Golubić čestitao je svima uključenima na angažmanu te iskazao interes za nastavak provođenja projekta i suradnju s Veleučilištem u Križevcima i županijskim Savezom udruga uzgajivača simentalskog goveda.

Uz župana Golubića i predsjednika Imbrišića, sastanku su prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar, viši savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj Denis Maksić te Ana Brlić i Darko Tarandek uime Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda.

Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije broji 240 članova koji su članovi Hrvatske stočarske udruge Gola, Udruge uzgajivača simentalskog goveda Križevci i Udruge uzgajivača simentalskog goveda Kalničkog prigorja te poljoprivredne proizvođače koji u svojim jedinicama lokalne samouprave nemaju registriranu udrugu uzgajivača simentalskog goveda.

Županijski Savez član je Središnjeg Saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (HUSIM) – krovne organizacija uzgojnih udruženja i uzgajatelja goveda simentalske pasmine koja djeluje na cjelokupnom području Hrvatske.