Radno vrijeme trgovina danas

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, ZATVORENO
  • KONZUM, Ulica kralja Tomislava 56A, ZATVORENO
  • KTC, Nikole Tesle 18, ZATVORENO
  • LIDL, Ulica Nikole Tesle 2, ZATVORENO
  • PEVEX, Ulica Drage Grdenića 7, ZATVORENO
  • PLODINE, Ulica kralja Tomislava 51, ZATVORENO
  • ROBIN 1, Ivana Lepušića 30, ZATVORENO
  • ROBIN 2, Bjelovarska 28, ZATVORENO
  • ROBIN 3, Pušća 27, ZATVORENO
  • ROBIN 4, Marijana Detonija 2, 07:00-18:00
  • ROBIN 5, Bukovje Križevačko 29, ZATVORENO
  • ROBIN 8, Brežanci 4A, Apatovec, ZATVORENO
  • ROBIN 9, Sveta Helena 59, 07:00-13:00
  • ROBIN 10, Koruška 9, ZATVORENO
  • ROBIN 11, Franje Račkog 33, ZATVORENO
  • ROBIN 12, Donja Glogovnica 78, ZATVORENO
  • ROBIN 14, Potočka ulica 72, ZATVORENO
  • ROBIN 19, Brezov most 3, Kloštar Vojakovački, 07:00-18:00
  • ROBIN 20, Veliki Raven 53, Veliki Raven, ZATVORENO
  • ROBIN 24, Majurec 70, ZATVORENO
  • ROBIN 36, Matije Gupca 40, ZATVORENO
  • ROBIN 53, Potočka ulica 72, ZATVORENO
  • ROBIN 58, Ulica kralja Tomislava 69 (željeznički kolodvor), 00:00-24:00
  • ROBIN 60, Ulica bana Josipa Jelačića 14, 07:00–21:00
  • ROBIN 98 (pekara), Marijana Detonija 2, 00:00-24:00
  • SPAR supermarket Križevci, Tadije Smičiklasa 5a, ZATVORENO
  • STUDENAC T1552, Carevdar 82, ZATVORENO
