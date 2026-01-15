Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter u prvom planu

Uspjelo promatranje Sunca prošloga četvrtka. Ako je vedro, ništa nam drugo ne može smetati (foto R. Matić)
Križevačka je zvjezdarnica i ovoga četvrtka otvorena za besplatne nenajavljene posjete od 14 do 15 sati za promatranje Sunca i od 19 do 20 sati za promatranje večernjeg neba. Ako nam (vedro?) nebo dopusti, moći ćemo primijetiti kako je njegova “zimska” ponuda “bogatija” od ljetne. Standardnim očekivanim “zimskim” objektima poput Vlašića i zviježđa Orion s njegovom raskošnom maglicom, ove se zime pridružio i Jupiter koji sve ostale nadmašuje sjajem jer je ovih dana najbliže Zemlji tijekom godine, pa nas sigurno može privući svojim “šarenilom” i malom skupinom vjernih pratilaca. Možemo ga vidjeti okruženog svojim četirima satelitima koje je upravo ovih dana 1610. godine Galileo Galilei prvi zapazio kao jedan od prvih promatrača neba teleskopom uopće u povijesti. Time je “razbuktao” razvoj opažačke astronomije i pokrenuo niz otkrića nebeskih objekata nevidljivih golim okom. Hoćemo li imati priliku večeras obilježiti 416. godišnjicu tog otkrića i s tolikim se zakašnjenjem pridružiti Galileju u očaranosti nebeskim prizorima, prepuštamo meteorološkim zbivanjima.

