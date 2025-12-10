[FOTO] Održana završna svečanost 17. „Književnog Kranjčića“ u Križevcima

U velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima u subotu 6. prosinca 2025. održana je završna svečanost 17. Susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ na kojoj su, nakon što je prethodno proveden natječaj, dodijeljene nagrade, više je književnih radova javno izvedeno te je predstavljen književni zbornik najuspjelijih radova „U sjeni križa, u svjetlu nade“. Riječ je o jedinom nacionalnom natječaju i susretu za književnost protkanu kršćanskim vrednotama u kratkim književnim žanrovima: poeziji, kratkoj priči, putopisu, eseju i monodrami.

U žanru poezije prva je nagrada dodijeljena Petru Jenjiću iz Sinja za pjesmu „Kristova noć“, druga nagrada Draženu Bosu iz Zagreba za pjesmu „Križevi u mraku“, a treća nagrada Branki Mlinar iz Omiša za pjesmu „Stožer nade“. Pokrovitelj te nagrade bio je Kapucinski samostan i župa sv. Mihaela Arkanđela iz zagrebačke Donje Dubrave, a nagrade je uručio fra Jure Šarčević.

U žanru kratke priče prva je nagrada pripala Anti Paveliću iz Vinkovaca za priču „Majke što čekaše sinove“, druga nagrada Vesni Lončarić iz Zagreba za priču „Bez vjetra“, a treća nagrada Tamari Bodor iz Zagreba za priču „Kraljev službenik“. Pokrovitelj te nagrade bio je Glas Koncila koji je i nakladnik zbornika, a nagrade je dodijelila članica uredništva Marina Katinić Pleić.

U žanru putopisa prva je nagrada uručena Zdenki Maltar iz Novoga Marofa za putopis „Camino Krk“, druga nagrada dodijeljena je Dominiku Tomiću iz Zagreba za putopis „Jubilej romarskim stopama“, a treća nagrada Snježani Novotny iz Turčina za putopis „Tu sam“. Nagrade je u ime pokrovitelja „Veritasa – Glasnika sv. Antuna Padovanskoga“ uručio provincijal Hrvatske provincije franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić.

U žanru eseja prva je nagrada pripala Zdravku Gavranu iz Zagreba za esej „Nada – eshatološko sidro iza zastora“, druga nagrada dodijeljena je Sandri Čukelj iz Budinšćine za esej „Eshatološka nada“, a treća nagrada Sanji Marinović iz Velike Gorice za esej „Nada koja ne odlazi“. Pokrovitelj te nagrade bila je Hrvatska karmelska provincija, a nagrade je dodijelio o. Danijel Čolo.

U žanru monodrame prva je nagrada pripala Vojmilu Žicu iz Zagreba za rad „Drži me za ruku“, druga nagrada Dori Mihanović iz Zadra za monodramu „Dolori“, a treća Nataliji Bajer iz Lukača za rad „Spominek“. Pokrovitelj te nagrade bilo je Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca, a nagrade je dodijelio izaslanik protojerej-stavrofor Željko Pajić.

Predstavnici pokrovitelja dodijelili su 200 eura svakom prvonagrađenom autoru, 130 eura drugonagrađenom i 70 eura trećenagrađenom autoru te po više svojih književnih izdanja. Nagrađeni su autori u svoje domove ponijeli i izdanja organizatora natječaja i književnoga susreta Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“, Grada Križevaca te križevačkih župa sv. Ane te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina. Književni susret održan je i uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade Rhema, Pučkog otvorenog učilišta Križevci i Plastike Nove d. o. o.

U ime svih podupiratelja zahvalni je govor autorima održao križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Osim što su na svečanosti dodijeljene nagrade, više je radova javno izvedeno u interpretaciji dramskih umjetnika Helene Buljan i Dubravka Sidora. U glazbenom dijelu programa nastupili su Vokalisti svetoga Josipa, a kroz svečanost je u ime organizatora vodila predsjednica Udruge „Dr. Stjepan Kranjčić“ Tanja Baran.

Susret je započeo u popodnevnim satima primanjem autora i sudionika u kompleksu župe sv. Ane. Okupljene je uime domaćina pozdravila doc. dr. sc. Tanja Baran, a predsjednik stručnog ocjenjivačkog suda prof. dr. sc. Vladimir Lončarević govorio je o vrsnoći radova prispjelih na natječaj koji je bio posvećen nadi te predstavio zbornik izabranih književnih radova „U sjeni križa, u svjetlu nade“.

Uslijedilo je misno slavlje u crkvi sv. Ane koje je, uz koncelebraciju križevačkog župnika Stjepana Sovičeka i više drugih svećenika, te uz pjevanje Vokalista svetoga Josipa, dan nakon 107. obljetnice rođenja dr. Stjepana Kranjčića po kojemu Susret nosi ime, predvodio gvardijan i župnik kapucinskog samostana i župe sv. Mihaela iz Donje Dubrave u Zagrebu fra Goran Rukavina. U propovijedi je istaknuo da je tema ovogodišnjega književnoga susreta „U sjeni križa, u svjetlu nade“ duhovna sinteza Kranjčićeva života, njega kao svećenika, pjesnika, čovjeka tihe, ali postojane vjere. „Križ njegova vremena bio je realan: pritisak režima, ograničena sloboda, bolest koja ga je pratila.

Ali nada je bila jednako stvarna: nada koja se rađala u njegovoj molitvi, u njegovu služenju, i njegovu pisanju koje nije tražilo aplauz, nego smisao“, naglasio je propovjednik govoreći o vrijednosti „Književnoga Kranjčića“ i važnosti podrške tome književnom festivalu. „Važno je da se ne umorimo u podršci onome što nosi duhovnu i kulturnu vrijednost, da ostanemo konkretni suradnici u dobru koje nadilazi nas same. Kranjčićev festival nije tek događaj; on je prostor u kojem se naša zajednica oblikuje, hrani, nadahnjuje. Ako je svjetlo dragocjeno, onda ga treba čuvati, pomagati da ostane upaljeno“, zaključio je fra Goran Rukavina.

Nakon natječaja koji je bio otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza 2025., stručni ocjenjivački sud u kojem su bili prof. dr. sc. Vladimir Lončarević, dr. sc. Lucija Ljubić i Anđelko Katanec sve je radove, bez znanja o identitetu autora, pročitao i odlučio koji će radovi biti nagrađeni, koji javno izvedeni, a koji objavljeni. Na natječaj se javilo 124 autora iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke, Poljske, Slovenije, Srbije i Švedske, sa 187 radova (104 pjesme, 40 kratkih priča, 16 putopisa, 14 eseja i 13 monodrama). Stručni je ocjenjivački sud odlučio da će u zborniku „U sjeni križa, u svjetlu nade“ biti objavljeno 38 radova (18 pjesama, 6 kratkih priča, 5 putopisa, 5 eseja i 4 monodrame), dok je 15 radova nagrađeno.