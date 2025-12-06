Večeras završna svečanost 17. Susreta „Književni Kranjčić“

U Križevcima će u subotu 6. prosinca 2025. biti održana završna svečanost 17. Susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“.

Susret će započeti u 17.15 sati okupljanjem autora i sudionika u župnom kompleksu sv. Ane u središtu grada. Tamo će uz pozdrave domaćina stručni ocjenjivački sud u kojem su bili prof. dr. sc. Vladimir Lončarević, dr. sc. Lucija Ljubić i vlč. Anđelko Katanec okupljenima predstaviti književni zbornik najuspjelijih radova pristiglih na natječaj „U sjeni križa, u svjetlu nade“.

Zatim će u 18.00 sati u župnoj crkvi sv. Ane biti služeno misno slavlje koje će uz 107. obljetnicu rođenja župnika na glasu svetosti Stjepana Kranjčića po kojemu Susret i nosi ime, predvoditi gvardijan kapucinskog samostana i župnik župe sv. Mihaela u Donjoj Dubravi u Zagrebu fra Goran Rukavina. Glazbeno će misu animirati Vokalisti svetog Josipa iz Velike Gorice.

Sâm 17. Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ započet će nakon mise u velikoj dvorani Hrvatskoga doma u 19.00 sati. U toj će prigodi autori najboljih radova, prema ocjeni stručnoga ocjenjivačkog suda, biti nagrađeni, dok će odabrani tekstovi biti javno izvedeni u interpretaciji dramskih umjetnika Helene Buljan i Dubravka Sidora. U glazbenom dijelu programa nastupit će Vokalisti svetog Josipa.

Organizator je književnoga natječaja i susreta Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Križevci, Župa sv. Ane te Župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina iz Križevaca te Zaklada Rhema. Pokrovitelji novčanih nagrada nagrađenim autorima jesu: Kapucinski samostan i župa sv. Mihaela Zagreb – Donja Dubrava, Glas Koncila koji je i nakladnik književnoga zbornika „U sjeni križa, u svjetlu nade“, Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskog, Hrvatska karmelska provincija i Nacionalno svetište sv. Josipa Karlovac. Književni susret održava se uz potporu Plastike Nove d. o. o., KTC-a d. d. i Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ jedini je književni susret za književnost protkanu kršćanskim vrednotama u kratkim književnim žanrovima (poezija, kratka priča, putopis, esej, monodrama) u Republici Hrvatskoj. Nakon raspisanoga natječaja koji je bio otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza 2025., stručni ocjenjivački sud sva je djela, bez znanja o autorstvu, pročitao i odlučio koji će radovi biti nagrađeni, koji javno izvedeni, a koji objavljeni u književnom zborniku. Predložena tema Susreta bila je nada.

Na natječaj za 17. „Književni Kranjčić“ javilo se 124 autora iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke, Poljske, Slovenije, Srbije i Švedske, i to sa 187 radova (104 pjesme, 40 kratkih priča, 16 putopisa, 14 eseja i 13 monodrama). Stručni je ocjenjivački sud odlučio da će u zborniku „U sjeni križa, u svjetlu nade“ biti objavljeno 38 radova (18 pjesama, 6 kratkih priča, 5 putopisa, 5 eseja i 4 monodrame), dok će 15 radova biti nagrađeno.