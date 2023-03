[FOTO] Upravljanju inovacijama potrebno je pristupiti inkluzivno

„Inovacije su svuda oko nas“, „Na inovacije se ne smije gledati kao isključivo tehnološke“, „Kulturološki kontekst i tradicija važni su za inoviranje“, neke su od poruka koje su mogli čuti posjetitelji 4. STEAM večeri, koja se prošli petak održala u Caffe baru „Bull 23“ u Križevcima, u sklopu projekta „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“ Udruge P.O.I.N.T., Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ i partnera. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Robert Pašičko, UNDP-ov stručnjak za održivi razvoj, zelenu energiju i alternativne oblike financiranja iz Križevaca.

Pašičko je doktor znanosti elektrotehnike, docent na varaždinskom Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stručnjak za održivi razvoj, zelenu energiju i alternativne oblike financiranja pri Programu Ujedinjenih naroda za razvoj (United Nations Development Programme, UNDP) gdje radi na međunarodnim projektima diljem svijeta, a ponajviše u zemljama u razvoju. Sudjelovao je u donošenju solarne energije područjima koji nemaju priključka na električnu mrežu, modeliranju proizvodnje i utjecaja CO2 na okoliš, projektima ublažavanja i trgovanja s emisijama CO2 te je recenzent projekata za blockchain za Europsku komisiju.

Kao uvod u razgovor citiran je odlomak iz zbornika radova „Izumi kao stvaralaštvo: Osvrt na rad Marcela Kiepacha“ koji je početkom godine izdala udruga P.O.I.N.T.: „Inovativnost čovjeka u počecima bila je odraz nužde, nagon za preživljavanje koji je čovjeka „natjerao“ na pronalazak različitih otkrića kako bi osigurao svoj bitak i poboljšao životne uvjete. Stoga je klasično otkriće u modernom smislu u prapovijesti bilo nešto drugo pa se kao prvotne i ključne inovacije smatraju abak, kalendar, pismo i dr. Kao početak procesa inovacije i znanosti kod čovjeka može se uzeti njegova prva pojava i kontakt s prirodom.“ Pašičko potrebu za inoviranjem danas vidi na svim razinama, u poslovanju tvrtki, u djelovanju udruga, u funkcioniranju gradova i država, pa čak i na osobnoj razini.

Održivi razvoj smatra jedinim načinom za preokretanje negativnih tredova i loših praksi, za što je potrebno da donositelji odluka od najviših razina do gradonačelnika i načelnika prepoznaju i iskoriste potencijale za inoviranjem. Prema njegovom iskustvu, arapske zemlje sve su svjesnije tih potreba i uvelike ulažu u inovacijske programe poput hackathona, inkubatora i akceleratora i na taj način traže rješenja u različitim područjima djelovanja. Pri tome je, smatra Pašičko, ključno prepoznati specifičnosti okruženja, uvažiti kulturološki kontekst i učiti od tradicije, no ne držati je se pod svaku cijenu ako to znači nastavak negativnih trendova.

Pašičko je također suosnivač Zelene energetske zadruge (ZEZ), koja je bila ključan partner u projektu „Križevački sunčani krovovi“, kojim je 2018. realizirana prva sunčana elektrana putem kampanje grupnog ulaganja (crowdinvesting). Križevci su 2019. po istom principu dobili i drugu takvu elektranu. Danas, nakon pet godina Pašičko kaže da bi volio da je odjek tog projekta u Hrvatskoj veći, usporedivši istodobne inicijative u Švedskoj i drugim zemljama Europe koji su rezultatima daleko više odmakli. No, smatra da će novoosnovana Europska zadruga ZEZ Sunce znatno povećati proizvodnju obnovljive energije u Hrvatskoj projektima solarnih elektrana u vlasništvu građana, mikro i malih poduzeća te lokalnih zajednica.

Osvrnuo se Pašičko i na nacrt hrvatske Strategije pametne specijalizacije (S3) koja je pred donošenjem, gdje je kao jedan od tri posebna cilja obuhvaćeno povećanje inovacijske učinkovitosti. Nada se da će taj strateški pristup biti što inkluzivniji i participativniji jer pokušaji parcijalnog rješavanja problema sigurno neće donijeti željene rezultate. U Hrvatskoj vidi prilike još snažnijim razvojem startup scene, a primjere koji zapošljavaju stotine, pa čak i tisuće stručnjaka vidi kao pozitivne makar ne ostvarili neke najavljene ciljeve, jer svi oni rade, troše i ulažu u Hrvatsku.

Organizatori iz križevačke udruge P.O.I.N.T. i Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ pozivaju zainteresirane Križevčane i goste grada da se pridruže na sljedećim „STEAM večerima“ u opuštenoj atmosferi na 1. katu Caffe bara „Bull 23“, kako bi upoznali svoje sugrađane svih generacija koji se uspješno bave različitim aktualnim temama iz područja znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, ali i umjetnosti u širem smislu. Cilj je „STEAM večeri“ posjetitelje potaknuti na kreativno razmišljanje te primjenu znanja iz navedenih područja u stvarnim okruženjima, od istraživanja do poduzetništva.

