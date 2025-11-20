Ivan Majdak: “Optužno vijeće nije potvrdilo moju optužnicu”

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Ivan Majdak, bivši SDP-ovac koji je u posljednja dva izborna ciklusa na lokalne izbore izlazio sa svojom nezavisnom listom “Lipa”, jučer je navečer na svojem Facebook profilu objavio da Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu na jučer održanoj sjednici nije potvrdilo njegovu optužnicu, i to zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u njegovom bivšem Republičkom sindikatu radnika Hrvatske (RSRH), što je prenio i portal Danica.hr.

“Usprkos želji mnogih koji su već po medijima ‘izricali i presude’, Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nije prihvatilo potvrđivanje optužnice protiv mene. Svi oni koji su na bilo koji način sudjelovali u montiranju ove optužnice, morati će se pomiriti sa činjenicom da je Republika Hrvatska ipak pravna država, i da će se i u ovom predmetu morati poštivati njeni zakoni”, istaknuo je u objavi Majdak.

Kako smo ranije saznali iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, protiv Majdaka je bila “podignuta optužnica zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja iz članka 240. stavka 1. i 3. u vezi članka 52. Kaznenog zakona zbog postojanja osnovane sumnje da je u vremenu od 22. siječnja 2013. do 1. srpnja 2017. u Zagrebu, koristio službeno vozilo u privatne svrhe, zatim u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2015. do 21. srpnja 2016. izdavao usmene i pisane naloge o isplati naknade sebi i sindikalnim povjerenicima bez donesenih novih odluka središnjeg odbora, a od 6. veljače 2013. do 15. prosinca 2013. na temelju nevjerodostojnih putnih naloga odobrio isplatu po putnim nalozima na ime dnevnica i sportskih igara, čime je prouzročio štetu u ukupnom iznosu od 524.393,00 kn (69.598,91 eura)”.

Majdak je inače predsjednik Republičkog sindikata radnika (RSR) sa sjedištem u Zagrebu, koji je, prema informacijama s njihovih službenih stranica, pravni sljednik Sindikata radnika hrvatskih telekomunikacija (SRHT) osnovanog u Križevcima još 2010. godine, u kojem je Majdak bio glavni tajnik. Uspostavom tadašnje suradnje SRHT-a s Republičkim sindikatom radnika Hrvatske (RSRH), Majdak 2012. postaje potpredsjednikom tog sindikata, od kojeg tijekom godina preuzima dio članstva i sektore u njegov sindikat koji je još 2015. preimenovao u RSR – sindikat gotovo istog naziva. Usput navedimo da je danas u RSR-u dopredsjednica Majdakova kći Ivana Majdak Topić, a glavna tajnica Mihaela Kemenović, koja je s SDP-ove liste za lokalne izbore 2017. ušla u Gradsko vijeće s Majdakom, Markom Katanovićem i Dejanom Pernjakom.

Navedena optužnica Majdaku pripremana je iz redova bivših kolega u RSRH-u, a o višegodišnjoj borbi dva sindikata za prevlast nad članstvom i utjecajem svjedoči i detaljna kronologija koju je još 2017. objavio Faktograf. Da se tu svašta događalo daje naslutiti i činjenica o postojanju dviju mrežnih stranica RSRH-a, neažurnih na domeni rsrh.info i nešto ažurnijih na domeni rsrh.hr, gdje na rsrh.info među priopćenjima iz 2018. stoje da su suočeni “s novim destrukcijama Željka Vidakovića i Ivana Majdaka koji su opozvani sa svih dužnosti i isključeni iz Sindikata”, ali nastavljaju s djelovanjem “uzurpirajući sredstva Sindikata”.

HINA je početkom ovog mjeseca objavila da je pak Trgovački sud u Zagrebu za 13. siječnja 2026. zakazao ročište o pretpostavkama za otvaranje stečaja nad RSRH-om zbog neizvršenih osnova za plaćanje koje su u rujnu iznosile 11.760 eura, prema prijedlogu Financijske agencije (FINA). To nije prvi takav postupak jer je nad RSRH-om još 2019. bio pokrenut stečaj kada su u siječnju bile utvrđene nepodmirene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i u iznosu većem od 5,7 milijuna kuna. Tada je postupak ipak obustavljen jer je FINA sudu dostavila dokaze da račun RSRH-a više nije u blokadi te na njemu ima oko 7,85 milijuna kuna.

S obzirom da iz Majdakove jučerašnje objave na društvenim mrežama nije potpuno jasno je li Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu sasvim odbacilo optužnicu protiv njega ili ju je tek vratilo na doradu, poslali smo i taj upit Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, o čijem ćemo odgovoru informirati javnost.