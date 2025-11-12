Vikend u Kinu Križevci: tri dana, četiri filma i nijedan razlog da ostanete kod kuće

Od 14. do 16. studenoga kino dvorana u Križevcima donosi raznolik program 🎬 – od napetih distopijskih i svemirskih priča do animiranih filmova za sve uzraste. Među naslovima je i „Trkač“, nova adaptacija romana Stephena Kinga koja donosi svjež pogled na priču poznatu iz filma iz 1987. godine. Uz njega, publika će moći pogledati obiteljski film „Božićna mišolovka“, akcijski SF „Predator: Badlands“ te domaći animirani naslov „Drugi dnevnik Pauline P.“. Publiku očekuju tri večeri različitih filmskih svjetova – od borbe za opstanak do toplih priča o prijateljstvu i hrabrosti.

TRKAČ / Running Man (15), triler, akcija, znanstvena fantastika

Adrenalin, manipulacija i borba protiv sustava — ovo je televizija budućnosti. Temeljeno na romanu Stephena Kinga. U distopijskoj bliskoj budućnosti, najpopularniji televizijski show nije talent-natjecanje — već borba za goli život. Show okuplja Trkače, očajne kandidate koji 30 dana moraju preživjeti lov profesionalnih ubojica. Sve se snima. Sve se emitira. Krvožedna publika glasa novcem, a nagrada svakim danom raste. Kada Ben Richards (Glen Powell), radnik iz radničke klase, pristane sudjelovati kako bi spasio teško bolesnu kćer, producent emisije Dan Killian (Josh Brolin) vidi savršenu priču. Ali Ben nije običan Trkač. Njegov prkos, snalažljivost i instinkt za preživljavanje pretvaraju ga u nacionalnog junaka — i potencijalnu prijetnju cijelom sustavu. Kako gledanost ruši sve rekorde, postaje jasno: sustav ne želi pobjednike. Samo krv. Ben mora nadmudriti Lovce, preživjeti spektakl i razotkriti istinu — prije nego ga nacija gladna smrti zauvijek izbriše s ekrana.

Trajanje: 2h 13min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 14. 11. 2025. – 20 sati

BOŽIĆNA MIŠOLOVKA / A Mouse Hunt for Christmas – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani, obiteljski

U srcu idiličnog seoskog doma, porodica miševa užurbano se priprema za još jedan čaroban Božić. Njihov svet je topao, razigran i pun tradicije – sve dok se ne pojavi prava gradska porodica, u potrazi za mirom i begom od svakodnevnog života.

Ali ovi tvrdoglavi miševi ne planiraju da se povuku bez borbe. Uz niz domišljatih trikova – trepćućih svetala, misterioznih zvukova iz zidova, pa čak i strateški raspoređenih ukrasa – započinje prava praznična bitka za teritoriju.

U ovoj razigranoj, akcijom ispunjenoj komediji, miševi vode psihološki rat koji će vas naterati da navijate za ove nestašne „štetočine“ sve do poslednje pahulje. Jer ponekad, najtopliji domovi dolaze u najmanjim pakovanjima.

Trajanje: 80 min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 15. 11. 2025. – 17 sati

PREDATOR: BADLANDS (15), akcija, triler, SF

Od vizionarskog redatelja Dana Trachtenberga (Prey) stiže „Predator: Badlands“, novo poglavlje kultne franšize snimljeno za najveća platna i najbolje kino formate. U dalekoj budućnosti, na negostoljubivom planetu na rubu poznatog svemira, izopćeni mladi Predator pronalazi neočekivanu saveznicu u hrabroj Thii. Udruženi protiv zajedničke sudbine, kreću na opasno putovanje kroz pustoš Badlandsa u potrazi za konačnim protivnikom – onim koji će im promijeniti živote i zauvijek obilježiti galaksiju.

Trajanje: 1h 47min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 15. 11. 2025. – 20 sati

DRUGI DNEVNIK PAULINE P. – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo “najbolji dio života”, Paulini se uopće ne čini tako. U petom razredu dočekat će je profesorica Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully. Uskoro će otkriti i da njezina draga baka boluje od neizliječive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom, i izvući jednu vrijednu pouku – da se život ne sastoji samo od pobjeda.

Trajanje: 1h 19min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 16. 11. 2025. – 17 sati