Večeras u Klubu kulture novo izdanje pub kviza, prijave još traju

Večeras, 12. studenog, u Klubu kulture (Trg Ivana Mažuranića 1) u Križevcima održava se novo izdanje Urbane kviz priče.

Kviz je dio lige koja se igra diljem Hrvatske, ali i u nekim gradovima Bosne i Hercegovine, a najbolje ekipe osigurat će sudjelovanje na završnici u Zagrebu, gdje je glavna nagrada put na Kubu za cijelu ekipu. Kviz se održava svake srijede u 20 sati u Križevcima, a za tri najbolje ekipe na svakom izdanju kviza, sponzori su osigurali nagrade, dok pretposljednja ekipa osvaja rundu na šanku.

Prijaviti se možete do srijede, 22.10. u 19:00h ili do popunjenja kapaciteta, a prijaviti se možete slanjem poruke na instagram stranicu kviza:

https://www.instagram.com/krizevcipubkviz/

Ako sva mjesta ne budu popunjena do 19 sati, prijave će biti moguće i na licu mjesta.