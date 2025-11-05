Rock, realnost i mačje ludilo: što se ovog vikenda vrti u Kinu Križevci 🎬

🎸 Ovog vikenda kino u Križevcima donosi pravi žanrovski miks – od Springsteenove introspektivne Nebraske, preko Paulinine dječje svakodnevice i bosanskog humora u Amanetu 2, do mačje avanture u Gabbynoj kući lutaka. Četiri potpuno različite priče, jedna dvorana i mnogo razloga za bijeg u dobar film. 🍿

SPRINGSTEEN: IZBAVI ME IZ NIŠTAVILA / Springsteen: Deliver Me from Nowhere (12), biografski

Springsteen: Izbavi me iz ništavila, u kojem Jeremy Allen White, zvijezda serije The Bear, tumači legendarnog Brucea Springsteena, donosi intimnu i emocionalno nabijenu priču o stvaranju albuma Nebraska koji je zauvijek promijenio njegovu karijeru.

Trajanje: 1h 59min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 7. 11. 2025. – 20 sati

DRUGI DNEVNIK PAULINE P. – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo “najbolji dio života”, Paulini se uopće ne čini tako. U petom razredu dočekat će je profesorica Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully. Uskoro će otkriti i da njezina draga baka boluje od neizliječive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom, i izvući jednu vrijednu pouku – da se život ne sastoji samo od pobjeda.

Trajanje: 1h 19min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 8. 11. 2025. – 17 sati

TESTAMENT / Amanet 2 (12), komedija

Nastavak bosansko-hercegovačke hit komedije ‘Amanet’ o mještanima malog sela kod Zenice dolazi s još više smijeha, ljubavi, i tradicijskih zavrzlama.Testament je duhovita i emotivna priča smještena u bosansko selo i industrijsku Zenicu početkom devedesetih, koja na svojstven način prikazuje važnost testamenta i posljedice njegovog nepostojanja u lokalnoj kulturi. Kroz živote običnih ljudi, film donosi niz malih sukoba i nesporazuma oko imovine, tradicije i međuljudskih odnosa, gdje se stari običaji sudaraju sa stvarnošću punom ljudskih slabosti – kocke, tračeva, ljubavi i sitnih krađa.

Trajanje: 128 min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 8. 11. 2025. – 20 sati

GABINA KUĆA LUTAKA / Gabby’s Dollhouse: The Movie – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Od premijere serije Gabbyna kuća lutaka 2021. godine, djeca diljem svijeta priređuju veliku zabavu s Gabby i njezinim prijateljima na Netflixu. Kreirane od strane proslavljenih pripovjedačica Traci Paige Johnson i Jennifer Twomey, Gabbyna kuća za lutke je mješovita medijska serija za predškolce koja otkriva iznenađenje prije nego što uskoči u fantastičan animirani svijet pun preslatkih likova mačaka koji žive unutar Gabbyne kuće za lutke. U novom filmu, Gabby (Laila Lockhart Kraner, koja ponavlja svoju ulogu iz serije) kreće na putovanje sa svojom bakom Gigi (četverostruka dobitnica nagrade Grammy Gloria Estefan) u urbanu zemlju čuda Mačka Francisca. Ali kada Gabbyna kućica za lutke, njezina najdragocjenija imovina, završi u rukama ekscentrične žene s mačkama po imenu Vera (nominirana za Oscara® Kristen Wiig), Gabby kreće u avanturu kroz stvarni svijet kako bi ponovno okupila Gabby mačke i spasila kućicu za lutke

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 9. 11. 2025. – 17 sati