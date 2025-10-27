Velika sportska vijest: Zlatko Dalić uvrstio Franka Kovačevića i Adriana Jagušića na širi popis reprezentacije

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić danas je objavio popis igrača za dvije posljednje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska 14. studenog igra s Farskim otocima u Rijeci, a tri dana kasnije će gostovati kod Crne Gore.

Prvi puta u povijesti, na širem popisu nekog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije nalaze se i dvojica Križevčanina! Naime, Zlatko Dalić uvrstio je Adriana Jagušića i Franka Kovačevića na pretpoziv,

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni FrukNapadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović, Igor Matanović

Pretpozivi: Lovro Majer, Mislav Oršić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Musa, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Adriano Jagušić, Franko Kovačević, Karlo Letica, Ivor Pandur, Moris Valinčić

Ove sezone Kovačević je zabio 22 pogotka u svim natjecanjima u 20 utakmica i jedan je od najboljih strijelaca na svijetu. S pet golova u dvije utakmice, trenutno je najbolji strijelac Konferencijske lige, dok je s 10 golova u 11 nastupa prvi strijelac slovenske prve lige.

Jagušuć je, pak, najbolji asistent SHNL-a, a ove sezone za Slaven Belupo ima tri pogotka i pet asistencija