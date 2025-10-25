Još stignete na početak OktoberTesta 2025.

Križevačka udruga pivara poziva na OktoberTest 2025. koji se održava danas od 17 sati u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci.

Pripremite se za najbolju jesensku feštu uz pivo, kobasice i rokenrol! Uz kupljenu ulaznicu za 10 eura ispod dva grijana šatora čeka te vesela ekipa iz Križevačke udruge pivara uz neograničenu konzumaciju čak 12 vrsta piva, kobasice kuhane ili dimljene na smokeru te dobru zabavu uz DJ-a i stare rokenrol hitove!

Pive ima i više nego dovoljno i zato podrži udrugu i dođi po svoj recept za dobar OktoberTest: “Malo pivice, malo kobasice, koji perec, dobro društvo, nova iskustva i nova poznanstva! Pivili!”

Specijalna zahvala ide sljedećim partnerima: Križevačka pivovara, Najam šatora BigDay, O.D.B Smokers.