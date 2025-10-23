[FOTO] Gradu Križevcima prvo priznanje za prostorni plan nove generacije

U Cavtatu je krajem prošlog tjedna održana treća stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) – središnji godišnji susret stručnjaka iz područja graditeljstva i prostornog uređenja s fokusom na digitalizaciju sektora, na koju se za trodnevno sudjelovanje prijavilo preko 650 sudionika iz Hrvatske i regije. Konferenciju je u Hotelu Croatia otvorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Među predstavnicima stručnih komora, jedinica lokalne i regionalne samouprave, županijskih Zavoda za prostorno uređenje, službenicima za izdavanje akata za gradnju, prostornim planerima te ostaloj stručnoj i znanstvenoj javnosti našli su se i predstavnici križevačke gradske uprave Krešimir Brunović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Ivana Dubravec, savjetnica za energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i prostorno uređenje. Brunović je tom prilikom preuzeo prvo priznanje za prostorni plan nove generacije kroz sustav ePlanovi, koje je dodijeljeno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone “Cubinec” Grada Križevaca.

– ISPU je ključan alat digitalne transformacije u području prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Njegova daljnja modernizacija omogućuje učinkovitije i transparentnije upravljanje prostorom, a digitalna rješenja koja razvijamo omogućuju bržu i jednostavniju komunikaciju između građana, investitora i javne uprave. U tijeku je digitalizacija 808 prostornih planova te se jednako tretira zemljište u cijeloj Hrvatskoj, što dosad nije bio slučaj, izjavio je Bačić prilikom svečanog otvorenja konferencije.

Napomenuo je kako će Ministarstvo u ovoj godini donijeti dvanaest zakona koji će potpuno izmijeniti način prostornog uređenja i gradnje u Hrvatskoj:

– Nadam se da će to biti bolje, jednostavnije i brže. Kad građanin bude gradio obiteljsku kuću imat će vrlo brz pristup ishođenju i izdavanju građevinske dozvole. To će omogućiti i brža ulaganja u Hrvatsku. I treće, preuzeli smo odgovornost da prostor, koji je uz ljude najvažniji hrvatski resurs, ne bude teret razvoja nego zalog napretka. Prostor treba čuvati, ali moramo biti svjesni da na tom prostoru treba i živjeti. Pronaći ravnotežu je izazov za zakonodavca, a mi smo uvjereni da smo pronašli tu mjeru. Uvjeren sam da će novi zakoni to omogućiti.

Tijekom svečanog dijela programa dodijeljena su godišnja priznanja najistaknutijim korisnicima ISPU sustava. Riječ je o korisnicima koji su u proteklom razdoblju ostvarili iznimne rezultate u radu, ažurnosti i učinkovitosti korištenja sustava. Nagrade se sastoje od priznanja i plakete, a uručili su ih potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić te državni tajnik Tonči Glavinić. Zaslužni za ovo priznanje Križevcima su službenici i namještenici gradske uprave s prethodnim gradonačelnikom Marijom Rajnom i njegovim zamjenikom Danijelom Šaškom.

Organizator ovog već tradicionalnog, trećeg po redu okupljanja stručnjaka po temi digitalizacije u područjima prostornog uređenja i graditeljstva, je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj ove konferencije je predstavljanje novosti iz pet resornih područja koje će biti predstavljene kao glavne teme konferencije: izdavanje dozvola, izrada prostornih planova, raspolaganje nekretninama, energetsko certificiranje zgrada i upravljanje sustavima režima javnopravnih tijela.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) sustav je Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji građanima putem Geoportala na jednostavan način omogućuje pristup informacijama o korištenju prostora. Cilj sustava je administrativno rasterećenje građana te postizanje veće učinkovitosti i ekonomičnosti u radu javne uprave. Sustav dnevno koristi oko 50 tisuća korisnika, dok Geoportal ISPU-a, sabirnica svih eUsluga, bilježi više od 110 milijuna pregleda mjesečno.