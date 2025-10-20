NOVI NASLOVI U GRADSKOJ KNJIŽNICI “FRANJO MARKOVIĆ”, 13-10-2025.

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

SEDAM VELIKIH RELIGIJA / Annie Besant; [prijevod Zdenko Schloser]. – Zagreb: CID-Nova, 2025.

Knjiga “Sedam velikih religija” autorice Annie Besant predstavlja studiju najvećih svjetskih religija. U

ovom djelu Besant istražuje hinduizam, zoroastrizam, budizam, judaizam, kršćanstvo, islam i

teozofiju, s ciljem otkrivanja univerzalnih istina i etičkih temelja koje su im zajedničke. Knjiga je

napisana s poštovanjem prema duhovnom i znanstvenim pristupom te promiče vjersku toleranciju i

međusobno poštovanje.

Iz uvoda knjige:

Neka ova knjižica, napisana s poštovanjem prema svim religijama koje pročišćuju čovjekov život,

podižu njegove osjećaje i daju mu utjehu u tuzi, bude poruka mira, a ne poticanje svađa i razdora.

Pokušala sam ocrtati svaku religiju u najboljoj, najčišćoj i najokultnijoj formi, svaku kao da njoj

pripadam i da govori kao moja vlastita.

Filozofu ništa ljudsko nije strano i on simpatizira svaki izražaj čovjekove žudnje za Bogom, pokušava

sve shvatiti, niti jednu ne prisvojiti. Sa znanjem se nada da će produbiti svaku čovjekovu vjeru,

razotkriti zajedničku osnovu svih religija.

BELETRISTIKA

USTA PUNA MORA / Jurica Pavičić. – Zagreb: Stilus knjiga, 2025.

Nedaleko od Trogira more je izbacilo tijelo utopljenika. Otisci mrtvog muškarca ne podudaraju se ni s

jednom bazom podataka i nitko nije prijavio njegov nestanak. Policija poziva javnost u pomoć

objavljujući sliku i nekoliko šturih detalja.

lučaj privlači pozornost netom umirovljenog novinara, Gorana Najeva, koji se upušta u istragu.

Potraga ga vodi u različite krajeve Hrvatske i Bosne i Hercegovine razotkrivajući duboko zakopane

tajne povezane s ratnom prošlošću.

˝Usta puna mora˝ kriminalistički su triler Jurice Pavičića. Nagrađivani splitski pisac i novinar u njemu

majstorski kombinira elemente trilera, političke intrige i društvene kritike otvarajući pitanja o krivnji i

kolektivnom sjećanju, ali i iznova potvrđujući svoj status jednog od najvažnijih glasova suvremene

hrvatske književnosti.

DJEČJI ODJEL

NEŠTO JE U ZRAKU: ZAPISI O DVJEMA AIDAMA I O PATKU LETAČU / Peter Svetina; ilustrirala Petra

Preželj ; preveo Krešimir Krnic. – Zagreb: Ibis grafika, 2025.

Prvo Aida napravi tatu od papira kako bi njen pravi tata mogao otići na službeni put u Beč, a tata od

papira s njom na školski izlet. Onda neka druga Aida vodi djeda na izlet u Prag gdje je jednom davno u

telefonskoj govornici zaboravio telefonski broj jako simpatične kolegice Božene. Na put se zbog

vrabaca uputi i vodeni čovjek Valdštajn i stigne sve do Amerike. U međuvremenu patak, onaj s očima

oštrijim od sokolovih, leti prema našim krajevima. Što drugo da i radi, kad je u zraku toliko priča koje

samo treba spustiti na zemlju!

Pred vama su zgode pune toplog humora, pomaknutih likova i iskričave mašte na što smo i navikli od

Petra Svetine, a opet drukčije, svježe i inovativne. Originalnim ilustracijama ovog puta ih obogaćuju

likovi Petre Preželj. Peter Svetina za svoje je književno stvaralaštvo primio više nagrada, a bio je i

nominiran za Andersenovu nagradu, najveće međunarodno priznanje na području književnosti za

mlade.

IZ ZAVIČAJNE ZBIRKE

KALNIK: ČASOPIS PLANINARSKOG DRUŠTVA KALNIK: GODIŠTE 1 / br. 1/2024

Iz uvoda časopisa:

“Pred Vama se nalazi prvi broj časopisa Kalnik, koji bi kao godišnjak izlazio svake godine. U časopisu

bismo opisali aktivnosti svih članova našega Društva tijekom godine. Tijekom ove godine imali smo

velik broj aktivnosti, a proslavili smo i 100. obljetnicu osnutka našega Društva, čemu ćemo posvetiti

središnji dio našega časopisa. Većina izleta PD-a Kalnik organizirana je u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori,

Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji…”