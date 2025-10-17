FOTO Tomislav Bogdanović novi je predsjednik Povijesnog društva Križevci

Povijesno društvo Križevci održalo je u srijedu u Kozmološkom centru u Križevcima svoju redovnu izbornu Skupštinu, a na kojoj su izabrana nova tijela tog Društva. Tako je odlučeno da će novi predsjednik biti dr. sc. Tomislav Bogdanović, koji je na toj funkciji naslijedio dr. sc. Dejana Pernjaka, a koji će u narednom razdoblju biti tajnik Povijesnog društva Križevci. Dopredsjednik Društva i u naredne četiri godine bit će dr. sc. Ivan Peklić.

Uz Bogdanović, Peklića i Pernjaka novi Izvršni odbor činit će dr. sc. Zdenko Balog, dr. sc. Tatjana Tkalčec, dr. sc. Đuro Škvorc i Matej Bunta, mag. educ. hist.

U Nadzorni odbor izabrani su Tomislav Somođi, mag., kao predsjednik, dok su za članove izabrani Zdenka Krehula i Vlado Radotović. Stegovni sud činiti će Terezija Horvat, kao predsjednica, a članovi su Roko Bašić, dr. vet. med, i Vedrana Rađa, mag. hist. Likvidator Društva i u narednom razdoblju bit će Martin Vujić, dr. vet. med.

Izvještaj o radu u mandatnom razdoblju kao i financijsko izvješće prihvaćeni su jednoglasno kao i program rada za novo mandatno razdoblje i financijsko izvješće. Novoizabrani predsjednik Tomislav Bogdanović rekao je kako će i dalje glavna zadaća Povijesnog društva Križevci biti izdavanje časopisa „Cris“, koji se boduje kao A2 časopis te godišnje organizirati znanstveni skup kao i predstavljanja knjiga i prigodna predavanja. Kao veliki partner Povijesnog društva posebno je istaknut Zavod za Znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU-a sa sjedištem u Križevcima te je novoizabrani predsjednik Bogdanović izrazio nadu u daljnju suradnju kao i podršku u realizaciji određenih programa od strane Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, koji redovito financijski podupiru rad Društva te im se ovim putem upućuje zahvala.

Na kraju skupštine članovi su uručili prigodne poklone jednoj od osnivačica Društva te trenutno najstarijoj članici Društva Tereziji Horvat, koja je nedavno proslavila svoj 91. rođendan. Terezija Horvat zahvalila je svima koji i dalje rade na opstanku Povijesnog društva Križevci, koji je jedna od najstarijih udruga u kulturi u Križevcima, koja kontinuirano radi, bez prekida od 1989. godine.