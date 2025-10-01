Ministarstva odobrila novac za autobuse i punionicu

Križevački poduzetnički centar dobio je odluku od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje autobusa u iznosu od 820 tisuća eura, a od Ministarstva gospodarstva je osigurao 127 tisuća eura za punionice autobusa, objavila je dobru vijest direktorica Jelena Velić sinoć na sjednici Gradskoga vijeća, odgovarajući na pitanje vijećnice Sanele Novak. “Uskoro očekujemo potpisivanje ugovora i da ćemo dobiti taj novac“, dodala je Velić.

Autobusi su, podsjetimo, kupljeni kreditom koji je podigao KPC, a još oko pola milijuna eura uloženo je u punionice, stajališta, okretišta, parkirališta i nadstrešnice. U prva dva tjedna, javni prijevoz je koristilo 2394 putnika, precizno je bila direktorica Velić.

“Ljudi su uglavnom zadovoljni, pohvalili su autobuse da su tihi, a vozači ljubazni. Najveća fluktuacija je u popodnevnim i večernjim satima, tad se autobusi najviše koriste. A kritike se uglavnom odnose na neusklađenost s voznim redom HŽ-a“, rekla je Velić.

Gradskim ulicama trenutačno voze tri autobusa i vožnju korisnici ne plaćaju. Za početak će autobusi voziti prema najavljenom voznom redu, a naknadno će se rute prilagođavati potrebama građana i situaciji na terenu, najavljeno je, kao i namjera da javni prijevoz obuhvati i okolna naselja te ulice izvan užeg centra,