Instruktažni centar – 60 godina rada dokaz je važnosti i nužnosti ovakvog centra, ne samo u Križevcima

Već 60 godina Instruktažni centar Križevci obrazuje, osposobljava i usavršava osobe za rukovanje i upravljanje sredstvima transporta, daje usluge zaštite na radu i zaštite od požara, osposobljava vozače, provodi tehnička i energetska ispitivanja, a prekjučer je svečano obilježilo ovu značajnu godišnjicu u velikoj dvorani Hrvatskoga doma.

Direktor Čedomir Trivanović podsjetio je na početke Centra kroz koji je prošlo oko 140 zaposlenika i više od 300 vanjskih suradnika. „Križevci su u to doba slovili kao centar za transport i na inicijativu Ivana Stošića na današnji dan prije 60 godina, Radnički savez tvornice Čelika donio je odluku o osnivanju društva. Uz Čelik, potporu osnivanju dao je i Grad Križevci ustupanjem zemljišta za izgradnju centra. 60 godina dokaz je važnosti i nužnosti ovakvog centra, ne samo u Križevcima već u cijeloj Hrvatskoj“, rekao je Trivanović, zahvalivši suradnicima na podršci, lojalnosti i povjerenju.

Centar je osnovan je po uzoru na francusku tvrtku IFTIM u okviru europske inicijative i pomoći jugoistočnoj Europi pri uvođenju racionalnih sustava manipulacije materijalima, prije svega paletnog i kontejnerskog sustava. U 60 godina, Instruktažni je prolazio kroz različite faze svoga razvoja, prilagođavao svoju djelatnost potrebama i zahtjevima okruženja da bi danas bio prepoznatljiv kao jedinstvena i specijalizirana tvrtka za obrazovanje, osposobljavanje te razna tehnička ispitivanja.

“Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih najvažnije su sastavnice ove ustanove. U ustanovi za obrazovanje odraslih nudimo 45 programa“, rekao je ravnatelj Instruktažnog centra Zdravko Čalić, naglasivši dobru suradnju s Agencijom za obrazovanje odraslih te s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, posebice u obrazovanju odraslih preko sustava vaučera.

Na svečanosti je predstavljena monografija u kojoj je profesor Ivan Peklić sažeo bogatu povijest Instruktažnog centra, a prigodnim govorima uz čestitke obratili su se tajnica Obrtničke komore Koprivničko – križevačke županije Kristina Cvek, predstavnik tvrtke Radnik Darko Jambreković, gradonačelnik Tomislav Katanović i uime Skupštine Koprivničko križevačke županije Ana Marija Đurđ.

Brojnim suradnicima i tvrtkama uručene su plakete i priznanja. Svečanost su uveličali komorni sastav Tamburaškog orkestra Križevci i Dunja Rebić.