Županija povećala broj stipendista

Koprivničko-križevačka županija desetu godinu zaredom provodi model dodjele stipendija iz županijskog Proračuna, a ove će akademske godine povećati broj studenata kojima će dodijeliti stipendije – sa 120 na čak 150. Prema odluci župana Tomislava Golubića, 150 studenata će u akademskoj godini 2025./2026. primati stipendiju od 200 eura mjesečno, i to od 1. listopada 2025. godine do 30. rujna 2026. godine.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2025./2026. akademskoj godini bit će objavljen sutra, 1. listopada, a prijave će se zaprimati online putem.

Programom stipendiranja studenata nastoji se povećati postotak visokoobrazovanih osoba na području županije, posebice za deficitarne struke, te potaknuti studente da svojim znanjima i kompetencijama koje će steći nakon završetka studija doprinesu društvenom i gospodarskom razvoju naše županije.

Podsjetimo kako je Županija od akademske godine 2016./2017. uvela model dodjele stipendija iz županijskog proračuna, a započelo se s 20 stipendija u iznosu od 700 kuna.

Jedan od najvažnijih kriterija je deficitarnost struke, a studenti koji se nalaze na studiju s popisa deficitarnih struka prilikom bodovanja za dodjelu stipendije dobivaju dodatnih sto bodova.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Križevci, deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2025./2026. godini, prema stečenom nazivu, su:

Sveučilišni studij:

1. Medicina – doktor medicine;

2. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;

3. Matematika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca matematike / magistar/tra matematike / edukacije matematike;

4. Socijalni rad – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra socijalnog rada;

5. Rehabilitacija ili Edukacijska rehabilitacija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacijske rehabilitacije;

6. Glazbena pedagogija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra glazbene pedagogije;

7. Pedagogija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra pedagogije;

8. Fizika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca fizike / magistar/tra fizike / edukacije fizike;

9. Psihologija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra psihologije;

10. Strojarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka strojarstva;

11. Matematika i informatika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacije matematike i informatike;

12. Fizika i informatika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacije fizike i informatike;

13. Farmacija – sveučilišni/a magistar/tra farmacije;

14. Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka elektrotehnike / elektrotehnike i informacijske tehnologije;

15. Njemački jezik i književnost ili Germanistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra njemačkog jezika i književnosti;

16. Građevinarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka građevinarstva;

17. Logopedija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra logopedije;

18. Engleski jezik i književnost ili Anglistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra engleskog jezika i književnosti;

19. Dentalna medicina – doktor dentalne medicine;

20. Računarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka računarstva;

21. Informatika – sveučilišni/a prvostupnik/ca informatike / magistar/tra informatike / edukacije informatike

22. Hrvatski jezik i književnost ili Kroatistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra hrvatskog jezika i književnosti / kroatistike;

23. Mehatronika i robotika – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka mehatronike i robotike.

Stručni studij:

1. Sestrinstvo – prvostupnik/ca sestrinstva / magistar/tra sestrinstva;

2. Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka strojarstva;

3. Građevinarstvo – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka građevinarstva;

4. Elektrotehnika – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka elektrotehnike.