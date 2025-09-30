Županija povećala broj stipendista

Koprivničko-križevačka županija desetu godinu zaredom provodi model dodjele stipendija iz županijskog Proračuna, a ove će akademske godine povećati broj studenata kojima će dodijeliti stipendije – sa 120 na čak 150. Prema odluci župana Tomislava Golubića, 150 studenata će u akademskoj godini 2025./2026. primati stipendiju od 200 eura mjesečno, i to od 1. listopada 2025. godine do 30. rujna 2026. godine.
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2025./2026. akademskoj godini bit će objavljen sutra, 1. listopada, a prijave će se zaprimati online putem.
Programom stipendiranja studenata nastoji se povećati postotak visokoobrazovanih osoba na području županije, posebice za deficitarne struke, te potaknuti studente da svojim znanjima i kompetencijama koje će steći nakon završetka studija doprinesu društvenom i gospodarskom razvoju naše županije.
Podsjetimo kako je Županija od akademske godine 2016./2017. uvela model dodjele stipendija iz županijskog proračuna, a započelo se s 20 stipendija u iznosu od 700 kuna.
Jedan od najvažnijih kriterija je deficitarnost struke, a studenti koji se nalaze na studiju s popisa deficitarnih struka prilikom bodovanja za dodjelu stipendije dobivaju dodatnih sto bodova.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Križevci, deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2025./2026. godini, prema stečenom nazivu, su:
Sveučilišni studij:
1. Medicina – doktor medicine;
2. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
3. Matematika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca matematike / magistar/tra matematike / edukacije matematike;
4. Socijalni rad – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra socijalnog rada;
5. Rehabilitacija ili Edukacijska rehabilitacija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacijske rehabilitacije;
6. Glazbena pedagogija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra glazbene pedagogije;
7. Pedagogija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra pedagogije;
8. Fizika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca fizike / magistar/tra fizike / edukacije fizike;
9. Psihologija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra psihologije;
10. Strojarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka strojarstva;
11. Matematika i informatika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacije matematike i informatike;
12. Fizika i informatika, smjer nastavnički – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra edukacije fizike i informatike;
13. Farmacija – sveučilišni/a magistar/tra farmacije;
14. Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka elektrotehnike / elektrotehnike i informacijske tehnologije;
15. Njemački jezik i književnost ili Germanistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra njemačkog jezika i književnosti;
16. Građevinarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka građevinarstva;
17. Logopedija – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra logopedije;
18. Engleski jezik i književnost ili Anglistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra engleskog jezika i književnosti;
19. Dentalna medicina – doktor dentalne medicine;
20. Računarstvo – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka računarstva;
21. Informatika – sveučilišni/a prvostupnik/ca informatike / magistar/tra informatike / edukacije informatike
22. Hrvatski jezik i književnost ili Kroatistika – sveučilišni/a prvostupnik/ca / magistar/tra hrvatskog jezika i književnosti / kroatistike;
23. Mehatronika i robotika – sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka mehatronike i robotike.
Stručni studij:
1. Sestrinstvo – prvostupnik/ca sestrinstva / magistar/tra sestrinstva;
2. Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka strojarstva;
3. Građevinarstvo – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka građevinarstva;
4. Elektrotehnika – prvostupnik/ca inženjer/ka / magistar/tra inženjer/ka elektrotehnike.