[FOTO] Bakljada, buketi, slika za sjajne križevačke predstavnike u nordijskom hodanju

Lahti 2024. – četiri odličja za Križevčanke na svjetskom, Lahti 2025. šest medalja za križevačku ekspediciju na Europskom prvenstvu. Plameni doček na Gradskom stadionu organiziran od Škole trčanja i nordijskog hodanja Atletskog kluba Križevci za Ivana Drožđana koji je u Finskoj osvojio dva pojedinačna zlata i jednu štafetnu broncu, Melitu Brunović Čondić sa još jednom zlatnom kolajnom oko vrata i brončanom u štafeti te Tamaru Pap koja je pridodala srebrno odličje.

Zaslužili su takav veličanstven doček kakav i priliči najboljima u ovoj sportskoj disciplini, a naša Škola trčanja i nordijskog hodanja prava je okosnica hrvatske reprezentacije. Voditeljica nordijskog hodanja u klubu je Snježana Mergon, a s Melitom radi nekadašnji poznati maratonac i dugoprugaš Pero Budija. Na dočeku su bili i Ivanovi prijatelji iz Biciklističkog kluba Rotor. Ivan je, naime, svestrani sportaš, trkač rekreativac, biciklist i nordijski hodač.

U Lahtiju je, inače, trebala nastupiti i Vesna Sokač koja je lani, također, osvojila medalju u svojoj kategoriji, ali, nažalost nije mogla sudjelovati zbog obiteljskih razloga. Uz prigodne poklone i zajedničko druženje, Meliti je sliku poklonila Ana Budija, amaterska slikarica i nekadašnja vrsna križevačka atletičarka i reprezentativka.