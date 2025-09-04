Stotinjak učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika raspravljalo o učeničkoj pismenosti

Učitelji i nastavnici hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su ovaj tjedan u OŠ Ljudevita Modeca u raspravi o ciljevima i rezultatima Prvoga simpozija hrvatskoga kao materinskog jezika, koji je u Zadru organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje. Čak 106 učitelja razredne nastave te učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika pratilo je izlaganja koje su pripremile voditeljice županijskih vijeća Suzana Hergotić, Martina Valec-Rebić i Sandra Maletić. Teme su bile vrlo aktualne: nacionalni ispiti i državna matura, funkcionalna pismenost te poticanje čitanja.

Uslijedile su radionice, koje su uz spomenute predavačice moderirali još i voditelji županijskog vijeća križevačkoga područja Ivanka Strmečki Baričević i Tihomir Pleša, a čiji je cilj bio izdvojiti teškoće funkcionalne pismenosti koje učitelji i nastavnici uočavaju u svojoj praksi, analizirati njihove uzroke i ponuditi moguća rješenja.

Posebna je vrijednost skupa u tome što su prvi put zajedno sudjelovali učitelji hrvatskoga jezika razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i nastavnici u srednjim školama. Ovakav oblik suradnje sudionici su ocijenili vrlo korisnim, a razmjenu iskustava i zajedničko sagledavanje problema pismenosti na svim obrazovnim razinama ključnim za poboljšanje odgojno-obrazovnoga sustava.

Skup je svečano otvorio ravnatelj Tomislav Bogdanović, a u organizaciji su pomogle školske voditeljice vijeća učitelja razredne nastave Jasmina Borošak i Josipa Rabadžija.