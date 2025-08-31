Idući tjedan u Kozmološkom centru radionice “Virtualni svemir”

Prijave na posljednji ovogodišnji ljetni program projekta COSMIC još su otvorene. Radi se o programu “Virtualni Svemir: ljetna škola programiranja i 3D modeliranja” koji će se održavati cijeli idući tjedan, od ponedjeljka do petka, u poslijepodnevnim satima, od 18 do 20 sati u Kozmološkom centru. Radionice će voditi Ivan Radiček, Ivan Ivanović i Andrej Dundović, a s ciljem izrade virtualnog planetarnog sustava, poput Sunčeva sustava, koristeći 3D modeliranja u Blenderu i programiranje u programskom jeziku Rust te Keplerove zakone pri čemu će polaznici biti upoznati sa svim korištenim alatima i sudjelovati u stvaranju efektne svemirske simulacije koja će se kasnije iskoristiti u prezentacijama astronomskih tema u Kozmološkom centru. Ovo je ujedno i trasiranje puta prema korištenju virtualne stvarnosti u prezentaciji svemirskih fenomena čime bi se široj publici kroz nove tehnologije pružilo iskustvo svemira. Program je namijenjen višim razredima osnovne škole i srednjoškolcima, ali dobrodošli su i oni stariji zainteresirani za ovaj program. Prijave se zaprimaju putem web sjedišta projekta COSMIC, sudjelovanje je besplatno, ali je broj polaznika ograničen.

Polaznici će učiti od vrsnih znalaca u svojim područjima: Ivan Radiček doktor je računarstva s dugogodišnjim iskustvom u programiranju naprednih sustava, Ivan Ivanović arhitekt-kreativac koji je svoj poziv našao u dizajnu računalnih igara i animacija te ilustracijama te Andrej Dundović, teorijski astrofizičar, popularizator znanosti i voditelj Kozmološkog centra.

Program u sklopu projekta “COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula” organiziraju udruga P.O.I.N.T. i Institut za kozmologiju i filozofiju prirode. Projekt traje tri godine te ga u iznosu od 299.541,71 eura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Astronomsko društvo Perzeidi.