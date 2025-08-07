[FOTO] Ljaljići sjajni u Grčkoj na Europskom prvenstvu u ubrzanom i brzopoteznom šahu

Križevački mladi šahisti Bruno i Nora Ljaljić predstavljaju Hrvatsku na pojedinačnom Europskom prvenstvu u ubrzanom i brzopoteznom šahu koje se od 5. kolovoza održava u Solunu, u Grčkoj. Uz njih, našu zemlju predstavljaju još Erik Golubović u kategoriji dječaka do 14 godina i Matija Barbarić u kategoriji do 10 godina. Naš Bruno je jučer u ubrzanom šahu, u izrazito jakoj konkurenciji među pedesetak kadeta u kategoriji do osam godina, zauzeo visoko jedanaesto mjesto, sa šest osvojenih bodova iz devet partija. S obzirom na to da je Bruno ulazno godište u svojoj kategoriji, rezultat je sjajan! Njegova sestra Nora se sa četiri osvojena boda plasirala na 22. mjesto među djevojčicama do 10 godina prvenstva u ubrzanom šahu.

“Jučer su imali malo slabiji start, ali poslije im je krenulo“, otkrila nam je njihova mama Martina. Nije ni čudno, uzbuđeni su jer je ovo veliko natjecanje na kojem sudjeluju djeca iz čak 36 zemalja. Dojmio ih se i Solun, veliki grad s puno znamenitosti koje su već istražili, a poseban doživljaj bila je i vožnja avionom.

Bez obzira na zgusnut raspored i novu zanimljivu sredinu, Bruno i Nora popuno su koncentrirani na današnje mečeve jer nakon ubrzanog, natjecanje nastavljaju na Europskom prvenstvu u brzopoteznom šahu.