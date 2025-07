[VIDEO] Objavljen kratki film “Naša energija, naša priča”

Solarna energija je jednostavna, jeftina, svuda dostupna i možemo je izgraditi sami! Ovo je osnovna vizija koja stoji iza ideje projekta izgradnje prve građanske solarne elektrane u Hrvatskoj koju je realizirala energetska zajednica ZEZ Sunce.

Koliko ta ideja zvuči jednostavno, toliko je put do njezine realizacije bio složen. „No, na kraju je to jedan happy end,“ rekao je Mislav Kirac, upravitelj ZEZ Sunca na otvorenju elektrane u Križevcima krajem travnja 2025. godine. Svi građani u Hrvatskoj imaju pravo sami proizvoditi električnu energiju, a energetske zajednice su jedan od načina kako to mogu ostvariti. Zato je ova priča važna.

Projekt kakvog nema

Prva solarna elektrana u Hrvatskoj u stopostotnom vlasništvu građana – članova ZEZ Sunca nalazi se na krovu Gradske tržnice u Križevcima, snage je 200 kilovata i puštena je u trajni pogon u travnju 2025. Ovo je po svemu pionirski projekt čiji je suvlasnički udio raspodijeljen među 127 građana, od kojih više od trećine dolazi s područja Koprivničko-križevačke županije, lokalne zajednice u kojoj se nalazi elektrana.

Izgradnja elektrane započela je početkom 2025. godine, nakon uspješno provedenog javnog poziva ZEZ Sunca kojim su u samo desetak dana članovi prikupili 140.000 eura potrebnih za realizaciju projekta.

Energija proizvedena u ZEZ Suncu dovoljna je za opskrbu sedamdesetak kućanstava, a prodaje se u elektroenergetsku mrežu po fiksnoj cijeni zajamčenoj 12-godišnjim ugovorom o otkupu (feed-in) sklopljenim u prosincu 2024. Članovi mogu očekivati godišnju stopu povrata od 3%, s mogućnošću dosega do 5%, ovisno o financijskim rezultatima.

Osim osobnog povrata za članove, dio dobiti bit će usmjeren u Fond za zajednicu koji će podržavati društveno korisne projekte usmjerene na borbu protiv energetskog siromaštva i zaštitu okoliša u lokalnim zajednicama. Krajnji cilj ZEZ Sunca je primjenom zakonski dopuštenog dijeljenja energije članovima zajednice, čim to bude tehnički provedivo, omogućiti i izravno korištenje solarne energije u vlastitim kućanstvima ili poslovnim prostorima.

Kratki film

Naša energija pretočena je u film. Kratku filmsku priču o putovanju glavnih protagonista ZEZ Sunca od ideje do happy enda i elektrane na krovu, ispričali su u tri minute za ESG films, pogledajte ga na YouTube kanalu Zelene energetske zadruge, podijelite je, neka priča dobije krila!

„Ovim kratkim filmom želimo pokazati snagu zajednice građana vođenih istom idejom, a to je proizvodnja i vlasništvo lokalne, čiste energije iz sunca čime izravno pomažu okolišu, klimi i zajednici,“ poručili su iz ZEZ Sunca.

Produkciju filma omogućila su sredstva Europske klimatske fondacije (ECF), ZEZ-a i ESG films. Pripremu i vođenje projekta prve elektrane ZEZ Sunca podržava LIFE LOOP, projekt financiran iz Programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije LIFE, Tranzicija čiste energije (LIFE-2021-CET).